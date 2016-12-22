Путин сменил губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Вадим Потомский ушел в отставку по собственному желанию. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора, назначив временно исполняющим обязанности главы региона секретаря московского горкома КПРФ Андрея Клычкова.
О своем решении глава государства сообщил на прошедшей в Кремле встрече с Клычковым.
«Назначить Клычкова Андрея Евгеньевича временно исполняющим Губернатора Орловской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Орловской области», - говорится в указе президента.
Ранее в четверг источник РБК в руководстве КПРФ назвал Клычкова основным претендентом на замену Потомского, который должен оставить пост главы Орловской области в рамках осенней ротации губернаторов.
2 октября об уходе Потомского написал «Коммерсантъ». Источники издания отметили, что губернатор вскоре после отставки получит новое назначение, не уточнив, какое именно.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил «Интерфаксу», что Потомский назначен заместителем полпреда главы государства в Центральном федеральном округе.
Потомский - уроженец Туркменской ССР, получил военное образование в Петербурге. В конце 1990-х годов работал на различных должностях в аналитическом центре Комитета государственного лицензирования правительства Ленинградской области. Избирался местным депутатом во Всеволожске под Петербургом, позже стал депутатом Законодательного собрания Ленинградской области. В 2009 году избрался секретарем Ленинградского областного комитета КПРФ. В 2011 году избрался в Госдуму, где вошел в комитет по ЖКХ.
В 2012 году Потомский зарегистрировался кандидатом от КПРФ на выборах губернатора Брянской области. Кампания сопровождалась скандалами, главный конкурент Потомского единоросс Николай Денин чуть не был снят с выборов по решению суда. В итоге господин Денин победил, набрав 65,2% голосов при 30,8% у Потомского. В феврале 2014 года президент назначил коммуниста губернатором Орловской области, где он через полгода победил там на выборах с 89%.
В декабре прошлого года Потомский вошел в число аутсайдеров рейтинга выживаемости губернаторов, который был составлен экспертами фонда «Петербургская политика» и холдинга «Минченко Консалтинг».
За время своего губернаторства Потомский не раз оказывался в центре внимания из-за своих публичных высказываний. Например, летом 2016 года в преддверии установки в Орле памятника Ивану Грозному, идея которого вызвало протесты многих жителей города, губернатор заявил, что установка памятника не несет в себе цель «канонизации» Ивана Грозного и не ставит целью изменение истории, монумент ставится Грозному как основателю Орла.
В мае 2017 года Потомский прокомментировал претензии журналистов к епископу своего региона Нектарию из-за подаренной тому премиум-модели Toyota Land Cruiser V8 стоимостью 6 млн руб. словами: «Бог не фраер».
Епископ требовал от журналистов издания «Орловские новости» удалить все материалы о себе. В газете это связали со статьей о том, что у Нектария есть внедорожник. Священник сказал, что дает изданию «последний шанс».
Потомский позднее пояснил, что призывал журналистов корректнее подавать информацию, кроме того, сотрудники СМИ могли не писать об этой истории, а сперва поговорить с епископом.
В начале сентября главред газеты «Красная строка» Юрий Лебедкин вышел из КПРФ, обвинив Потомского в том, что тот ведет регион к «развалу». Он написал, что в ноябре 2016 года Потомского лишили воинских званий подполковника и майора, которые губернатору присвоили незаконно. В декабре из типографии исчез тираж номера газеты, в котором содержалась критика в адрес властей и лично главы региона. Лебедкин настаивает, что это было сделано по личному указанию губернатора. Кроме того, журналисты издания выяснили, что Потомский «незаконно приписывает себе звание мастера спорта по дзюдо».
Андрей Клычков родился в 1979 году в Калининграде, окончил Калининградский юридический институт МВД, Российский университет инноваций, Дипломатическую академию МИД России. С 2001 года состоит в КПРФ.
В 2009 и 2014 годах был избран в состав Московской городской думы от избирательного округа №21, в который входят часть района Выхино-Жулебино и часть Рязанского района столицы. Клычков возглавляет фракцию КПРФ в Мосгордуме и занимает пост секретаря Московского горкома КПРФ.
В феврале 2017 года глава фракции КПРФ в Мосгордуме заявил о желании баллотироваться на пост мэра Москвы. В марте Алексей Навальный, занявший второе место на предыдущих выборах главы столицы, допустил, что на выборах в Москве поддержит именно Клычкова. По этой причине Клычкова рассматривали в качестве возможного единого кандидата от оппозиции, но некоторые либеральные политики заявили, что нельзя поддерживать коммуниста, возлагающего цветы на могилу Иосифа Сталина.