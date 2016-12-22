Путин сменил губернатора Орловской области

Как и предсказывал РБК, новым губернатором Орловской области назначен глава московских коммунистов Андрей Клычков

Андрей Клычков (Фото: Павел Смертин / ТАСС)

Губернатор Орловской области Вадим Потомский ушел в отставку по собственному желанию. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора, назначив временно исполняющим обязанности главы региона секретаря московского горкома КПРФ Андрея Клычкова.

О своем решении глава государства сообщил на прошедшей в Кремле встрече с Клычковым.

«Назначить Клычкова Андрея Евгеньевича временно исполняющим Губернатора Орловской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Орловской области», - говорится в указе президента.

Ранее в четверг источник РБК в руководстве КПРФ назвал Клычкова основным претендентом на замену Потомского, который должен оставить пост главы Орловской области в рамках осенней ротации губернаторов.

2 октября об уходе Потомского написал «Коммерсантъ». Источники издания отметили, что губернатор вскоре после отставки получит новое назначение, не уточнив, какое именно.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил «Интерфаксу», что Потомский назначен заместителем полпреда главы государства в Центральном федеральном округе.

Потомский - уроженец Туркменской ССР, получил военное образование в Петербурге. В конце 1990-х годов работал на различных должностях в аналитическом центре Комитета государственного лицензирования правительства Ленинградской области. Избирался местным депутатом во Всеволожске под Петербургом, позже стал депутатом Законодательного собрания Ленинградской области. В 2009 году избрался секретарем Ленинградского областного комитета КПРФ. В 2011 году избрался в Госдуму, где вошел в комитет по ЖКХ. В 2012 году Потомский зарегистрировался кандидатом от КПРФ на выборах губернатора Брянской области. Кампания сопровождалась скандалами, главный конкурент Потомского единоросс Николай Денин чуть не был снят с выборов по решению суда. В итоге господин Денин победил, набрав 65,2% голосов при 30,8% у Потомского. В феврале 2014 года президент назначил коммуниста губернатором Орловской области, где он через полгода победил там на выборах с 89%.

В декабре прошлого года Потомский вошел в число аутсайдеров рейтинга выживаемости губернаторов, который был составлен экспертами фонда «Петербургская политика» и холдинга «Минченко Консалтинг».

За время своего губернаторства Потомский не раз оказывался в центре внимания из-за своих публичных высказываний. Например, летом 2016 года в преддверии установки в Орле памятника Ивану Грозному, идея которого вызвало протесты многих жителей города, губернатор заявил, что установка памятника не несет в себе цель «канонизации» Ивана Грозного и не ставит целью изменение истории, монумент ставится Грозному как основателю Орла.

В мае 2017 года Потомский прокомментировал претензии журналистов к епископу своего региона Нектарию из-за подаренной тому премиум-модели Toyota Land Cruiser V8 стоимостью 6 млн руб. словами: «Бог не фраер».

Епископ требовал от журналистов издания «Орловские новости» удалить все материалы о себе. В газете это связали со статьей о том, что у Нектария есть внедорожник. Священник сказал, что дает изданию «последний шанс».

Потомский позднее пояснил, что призывал журналистов корректнее подавать информацию, кроме того, сотрудники СМИ могли не писать об этой истории, а сперва поговорить с епископом.

В начале сентября главред газеты «Красная строка» Юрий Лебедкин вышел из КПРФ, обвинив Потомского в том, что тот ведет регион к «развалу». Он написал, что в ноябре 2016 года Потомского лишили воинских званий подполковника и майора, которые губернатору присвоили незаконно. В декабре из типографии исчез тираж номера газеты, в котором содержалась критика в адрес властей и лично главы региона. Лебедкин настаивает, что это было сделано по личному указанию губернатора. Кроме того, журналисты издания выяснили, что Потомский «незаконно приписывает себе звание мастера спорта по дзюдо».