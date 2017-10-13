Малому бизнесу больше вменяют

Налог на вмененный доход проиндексируют по инфляции

С 2018 года власти планируют повысить единый налог на вмененный доход, который зачастую применяется малым бизнесом. Налог, рост которого заморожен уже два года, решили проиндексировать по инфляции

Фото: Владимир Горовых / РИА Новости

Единый налог на вмененный доход в 2018 году увеличится на 3,9%, следует из проекта Минэкономразвития, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов. Это произойдет за счет повышения соответствующего коэффициента-дефлятора с 1,798 до 1,868. Инфляция по итогам 2017 года составит 3,2%, в 2018-м — 4%, прогнозирует Минэкономразвития.

Повышение в соответствии с инфляцией выглядит справедливым, рассуждает эксперт сервиса для предпринимателей компании «СКБ Контур» Павел Орловский. Рост всего на 4% «не может не радовать», добавляет он.

Режим ЕНВД, который для малых предприятий является альтернативой почти всем налогам, разрешается использовать в нескольких отраслях, в частности в розничной торговле, общественном питании, оказании бытовых услуг и т.д. За налоговую базу берут вмененный доход, который рассчитывается как базовая доходность конкретного вида деятельности, умноженная на число работников или площадь помещения и еще на два коэффициента (этот доход государство «вменяет», то есть он не зависит от фактической доходности конкретного бизнеса). Первый коэффициент — повышающий коэффициент-дефлятор, который и устанавливает Минэкономразвития. Второй — понижающий, его утверждает руководство муниципалитетов. Ставка налога по этому вмененному доходу составляет 15%.

Налог на вмененный доход — один из самых популярных и удачных налоговых режимов для малого бизнеса, отмечает зампред комитета «Опоры России» по налогам Сергей Зеленов. Любое повышение по нему чувствительно, потому что покупательная способность достаточно сильно упала по сравнению с той, что была несколько лет назад, говорит он. Но рост на 4% вполне приемлем как альтернатива отмене режима ЕНВД или сокращению видов деятельности, по отношению к которым он применяется, добавляет эксперт. «Я не думаю, что такое увеличение всерьез повлияет на способность предпринимателей выплачивать этот налог», — констатирует он. Пополнения от ЕНВД будут ощутимы для местных бюджетов, полагает Зеленов.

ЕНВД зачисляется в бюджеты муниципалитетов. В январе—сентябре 2017 года, по данным Федерального казначейства, доходы от этого налога составили 51,2 млрд руб. На режиме ЕНВД работают 2,03 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (отчет ФНС на начало 2017 года). Их число при этом сокращается — еще годом ранее ЕНВД предпочитали 2,09 млн малых предприятий и ИП.

Коэффициент-дефлятор для ЕНВД, который ранее стабильно рос каждый год, был впервые заморожен при подготовке бюджета на 2016 год. Тогда его изначально планировали повысить на 16%, но решение пересмотрели: глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров внес законопроект о заморозке, отметив, что запланированный рост значительно превышает прогноз по инфляции. Затем с ним согласился и Минфин с Минэкономразвития — коэффициент оставили на прежнем уровне, что позволило сократить нагрузку на бизнес по ЕНВД на 14 млрд руб.

Похожим образом развивались события и в прошлом году. Тогда Минфин разработал предложение по росту дефлятора на 5,2%: это означало бы, что в 2017 году малый бизнес заплатит в бюджет на 4 млрд руб. больше, говорил в интервью Reuters Алексей Улюкаев, в то время занимавший пост министра экономического развития: «И никаких обоснований. То есть предлагается, чтобы заплатили больше, при этом непонятно, останутся ли плательщики этого налога в белом секторе или уйдут в тень?» Но у премьер-министра Дмитрия Медведева все-таки договорились о том, чтобы оставить ЕНВД на прежнем уровне, объяснял Улюкаев. Таким образом, заморозка продлилась еще на один год.

В какой-то мере рост ЕНВД скажется на микробизнесе, но не стоит ждать волны массовых протестов предпринимателей, рассуждает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Такое медленное повышение связано в том числе и с грядущими выборами президента, добавляет он: «Никто не будет создавать точки социального напряжения, в том числе в бизнес-среде». Но после выборов налоги вырастут сильнее, считает Миронов.

Минфин не ответил на запрос РБК. Представитель Минэкономразвития сообщил, что дефлятор рассчитан в соответствии с Налоговым кодексом (он предусматривает индексацию коэффициента по инфляции в предшествующем году). РБК направил вопросы главе бюджетного комитета Макарову, но не получил ответа.