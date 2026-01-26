 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ФТС предупредила о задержках на границе России и Литвы

Федеральная таможенная служба предупредила о возможных задержках при оформлении товаров на российско-литовской границе в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации литовской стороны, после плановых отключений с 24 января 2026 года не восстановлена работоспособность ряда информационных систем, включая:

  • систему обработки таможенных деклараций (MDAS);
  • интеллектуальную систему обработки таможенных деклараций (iMDAS);
  • национальную систему контроля транзита (NTKS);
  • систему представления товаров (PPMKS).

Российская ФТС порекомендовала перевозчикам учитывать приведенную информацию и быть готовыми к возможным задержкам при пересечении границы через таможенный пост МАПП «Чернышевское», уточнив при этом, что он продолжает работать в штатном режиме.

Россияне столкнулись с задержками зарубежных посылок
Технологии и медиа
Фото:Денис Синяков для РБК

В конце мая 2025 года Калининградская областная таможня предупредила о возможных задержках на российско-литовской границе, также приведя данные литовской таможенной службы, которая сообщила тогда о плановых работах. Перевозчикам порекомендовали учитывать такую информацию при планировании маршрута через МАПП «Чернышевское».

МАПП «Чернышевское» — это один из немногих действующих пограничных переходов в регионе, осуществляющий круглосуточный пропуск легкового и грузового транспорта.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Россия Литва ФТС Калининградская область
Материалы по теме
ФТС назвала причину доначислений за утильсбор на автомобили из Казахстана
Общество
ФТС объяснила пробки у границы с Казахстаном страхом «серых» импортеров
Общество
ФТС ответила на данные о многокилометровых пробках у границы Казахстана
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Россия занимает 2-е место по майнингу: стоит ли еще в него инвестироватьПодписка на РБК, 08:11
Число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 15 Общество, 08:06
Эксперты назвали страны — лидеры для проведения платежей за рубежомПодписка на РБК, 08:03
Продажи алкоголя в России в 2025 году стали минимальными за восемь лет Вино, 08:00
Над Россией за ночь уничтожили 40 беспилотников Политика, 07:55
Как налоговики будут проверять компании и следить за начислениями на ЕНСПодписка на РБК, 07:54
При пожаре в больнице в Карелии погиб пациент Общество, 07:35
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
ФТС предупредила о задержках на границе России и Литвы Политика, 07:34
Минус ₽4 трлн. Как цены на нефть повлияют на доходы бюджета и рубльПодписка на РБК, 07:30
Москвичам спрогнозировали небольшое потепление и снегопад Общество, 07:25
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Цены на золото впервые в истории превысили $5000 за унцию Инвестиции, 07:16
Насколько вырастут зарплаты россиян в 2026 году: прогнозы экономистовПодписка на РБК, 07:11
Число россиян-банкротов превысило 2,2 млн человек Финансы, 07:03