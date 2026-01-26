ФТС предупредила о задержках на границе России и Литвы

Федеральная таможенная служба предупредила о возможных задержках при оформлении товаров на российско-литовской границе в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации литовской стороны, после плановых отключений с 24 января 2026 года не восстановлена работоспособность ряда информационных систем, включая:

систему обработки таможенных деклараций (MDAS);

интеллектуальную систему обработки таможенных деклараций (iMDAS);

национальную систему контроля транзита (NTKS);

систему представления товаров (PPMKS).

Российская ФТС порекомендовала перевозчикам учитывать приведенную информацию и быть готовыми к возможным задержкам при пересечении границы через таможенный пост МАПП «Чернышевское», уточнив при этом, что он продолжает работать в штатном режиме.

В конце мая 2025 года Калининградская областная таможня предупредила о возможных задержках на российско-литовской границе, также приведя данные литовской таможенной службы, которая сообщила тогда о плановых работах. Перевозчикам порекомендовали учитывать такую информацию при планировании маршрута через МАПП «Чернышевское».

МАПП «Чернышевское» — это один из немногих действующих пограничных переходов в регионе, осуществляющий круглосуточный пропуск легкового и грузового транспорта.