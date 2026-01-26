 Перейти к основному контенту
Постпред при ОБСЕ назвал точки соприкосновения России и Европы

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РБК рассказал, в чем общий интерес России и Европы и где они могли бы обнаружить точки соприкосновения
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: Zuma / ТАСС)

Общий интерес России и Европы заключается в том, чтобы не допустить новой большой войны на континенте, заявил в интервью РБК постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«С одной стороны, может показаться, что таких точек сейчас нет и что все мосты разрушены. Но, с другой стороны, мы живем на одном общем континенте и видим, как над ним нарастает угроза военного конфликта», — сказал дипломат. По его оценке, гражданам европейских стран «прививается мысль о том, что Россия якобы угрожает миру в Европе», идет ее милитаризация, «мы видим определенный реваншизм в Германии».

«Точки соприкосновения могут появиться от общего понимания того, что нам всем надо избежать скатывания к вооруженному конфликту. Даже если сейчас мы не можем это понимание как-то структурировать, эта задача может и должна вернуть нас всех к диалогу», — резюмировал Полянский.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО. На прямой линии в декабре 2025 года он назвал заявления о намерении России воевать с Европой «чушью». Президент отметил, что западные правительства нагнетают ситуацию, чтобы представить Россию в образе врага и «прикрыть ошибки, которые системно совершались» много лет в сфере экономики и социальной политики.

Также ранее глава МИДа Сергей Лавров говорил, что у России нет «агрессивных планов» в отношении членов НАТО и Евросоюза. «Готовы письменно в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии на коллективной взаимной основе», — заявил Лавров.

Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
ОБСЕ Дмитрий Полянский Россия Европа
