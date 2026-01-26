Над Россией за ночь уничтожили 40 беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 23.00 мск 25 января до 7.00 мск 26 января перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов – 34 – сбили над Краснодарским краем. Четыре беспилотника уничтожили над Азовским морем, по одному – над Брянской и Калужской областями.

Материал дополняется