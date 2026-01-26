 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве ночь на 26 января стала самой морозной с начала текущей зимы, минимальная температура воздуха составила минус 18,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

«По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила -18,5° — это на 1,1° ниже, чем было у прежнего лидера, 24 января», — говорится в сообщении Леуса.

Синоптик отметил, что на других столичных метеостанциях минимальная температура прошедшей ночью варьировалась от минус 15 градусов (на Балчуге) до минус 18 градусов (в Строгино) и до минус 21 градуса (в Тушино). В селе Михайловское в Новой Москве температура опускалась до минус 27,6.

Синоптики зафиксировали 30-градусные морозы в Подмосковье
Общество
Фото:Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

По данным Леуса, минувшей ночью самыми холодными точками на карте погоды Подмосковья стали Черусти с минус 28,6 и Луховицы с минус 28,7. Данные приведены по состоянию на 6:00 мск.

Пик морозов в столичном регионе пройден, отметил синоптик — в ночь на вторник в Москву придут снегопады, однако температура не опустится ниже минус 12 градусов. При этом окончание месяца будет сопровождаться очередной волной холода, но менее интенсивной.

По данным сервиса «Яндекс Погода», днем в понедельник, 26 января, температура будет держаться на уровне минус 16 градусов. Днем потеплеет до минус 13, а вечером — до минус 11. Ожидается небольшой ветер с юга со скоростью до 4 м/с.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Софья Полковникова, Плугина Ирина
синоптики морозы
Материалы по теме
Bloomberg анонсировал «сибирский взрыв» для погоды в Европе
Общество
Москвичам спрогнозировали небольшое потепление и снегопад
Общество
В мэрии Москвы заявили о режиме повышенной готовности из-за морозов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
FT узнала о переговорах Rheinmetall о создании немецкого аналога Starlink Политика, 09:51
Каждый десятый сотрудник компаний ничего не делает, выяснили в Стэнфорде Образование, 09:39
Прокуратура организовала проверку после пожара в больнице Карелии Общество, 09:38
Талибы предложили США сделку в обмен на свободу переводчика бен Ладена Политика, 09:35
В Дагестане задержали экс-главу регионального подразделения Росимущества Политика, 09:31
Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона» Политика, 09:30
Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных Политика, 09:22
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Литва возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией Политика, 09:19
Эксперты оценили рост объема продаж элитных новостроек в Москве за год Недвижимость, 09:15
Дали доступ и ждут чуда: как обучать сотрудников работе с ИИПодписка на РБК, 09:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:05
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи Политика, 09:03
Эксперты заявили о «расплате за бум» ипотеки в РоссииПодписка на РБК, 09:01
Постпред при ОБСЕ назвал точки соприкосновения России и Европы Политика, 09:00