Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве ночь на 26 января стала самой морозной с начала текущей зимы, минимальная температура воздуха составила минус 18,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

«По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила -18,5° — это на 1,1° ниже, чем было у прежнего лидера, 24 января», — говорится в сообщении Леуса.

Синоптик отметил, что на других столичных метеостанциях минимальная температура прошедшей ночью варьировалась от минус 15 градусов (на Балчуге) до минус 18 градусов (в Строгино) и до минус 21 градуса (в Тушино). В селе Михайловское в Новой Москве температура опускалась до минус 27,6.

По данным Леуса, минувшей ночью самыми холодными точками на карте погоды Подмосковья стали Черусти с минус 28,6 и Луховицы с минус 28,7. Данные приведены по состоянию на 6:00 мск.

Пик морозов в столичном регионе пройден, отметил синоптик — в ночь на вторник в Москву придут снегопады, однако температура не опустится ниже минус 12 градусов. При этом окончание месяца будет сопровождаться очередной волной холода, но менее интенсивной.

По данным сервиса «Яндекс Погода», днем в понедельник, 26 января, температура будет держаться на уровне минус 16 градусов. Днем потеплеет до минус 13, а вечером — до минус 11. Ожидается небольшой ветер с юга со скоростью до 4 м/с.