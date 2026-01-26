 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

При пожаре в больнице в Карелии погиб пациент

В отдельном корпусе кондопожской ЦРБ на первом этаже произошел пожар, погиб пожилой мужчина, остальных пациентов перевели в основное здание, сообщил Парфенчиков. Второй этаж, где находится детское отделение, не затронут

Прошедшей ночью во взрослом инфекционном отделении кондопожской Центральной районной больницы (ЦРБ) произошел пожар, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Сигнал о возгорании поступил пожарным в 1:59, а в 2:29 огонь потушили.

Он уточнил, что возгорание затронуло первый этаж отдельного корпуса, где находились восемь пациентов. Их перевели в основное здание.

«Без жертв, к величайшему сожалению, не обошлось. Погиб одинокий пожилой мужчина, он оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер», — написал в телеграм-канале Парфенчиков.

Детское отделение, которое расположено на втором этаже того же здания, пожар не затронул. Одну маму с ребенком перевели в основной корпус, двух других детей с мамой отпустили домой.

На место происшествия по поручению Парфенчикова приехал министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. Последний в своем телеграм-канале добавил, что персонал больницы не пострадал, а пожарная сигнализация сработала по алгоритму.

В Карелии 27 младшеклассников заразились кишечной инфекцией
Общество
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

«В обстоятельствах случившегося будем разбираться. Причины произошедшего, а также возможный ущерб установит специальная комиссия», — добавил глава республики.

В управлении МЧС по Карелии уточнили, что к ликвидации пожара привлекались 17 человек и 5 единиц техники. Там сообщили, что пожар был ликвидирован в 2:45.

22 сентября 2025 года в кондопожской ЦРБ на втором этаже поликлиники произошло задымление из-за загоревшегося компрессора в стоматологическом кабинете. Пациентов и персонал эвакуировали, пострадавших не было. Задымление ликвидировали.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Карелия Артур Парфенчиков пожар Кондопога больницы
Материалы по теме
Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Карелии
Общество
В Карелии упал истребитель Су-30
Политика
В Карелии 27 младшеклассников заразились кишечной инфекцией
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Россия занимает 2-е место по майнингу: стоит ли еще в него инвестироватьПодписка на РБК, 08:11
Число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 15 Общество, 08:06
Эксперты назвали страны — лидеры для проведения платежей за рубежомПодписка на РБК, 08:03
Продажи алкоголя в России в 2025 году стали минимальными за восемь лет Вино, 08:00
Над Россией за ночь уничтожили 40 беспилотников Политика, 07:55
Как налоговики будут проверять компании и следить за начислениями на ЕНСПодписка на РБК, 07:54
При пожаре в больнице в Карелии погиб пациент Общество, 07:35
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
ФТС предупредила о задержках на границе России и Литвы Политика, 07:34
Минус ₽4 трлн. Как цены на нефть повлияют на доходы бюджета и рубльПодписка на РБК, 07:30
Москвичам спрогнозировали небольшое потепление и снегопад Общество, 07:25
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Цены на золото впервые в истории превысили $5000 за унцию Инвестиции, 07:16
Насколько вырастут зарплаты россиян в 2026 году: прогнозы экономистовПодписка на РБК, 07:11
Число россиян-банкротов превысило 2,2 млн человек Финансы, 07:03