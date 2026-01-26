При пожаре в больнице в Карелии погиб пациент
Прошедшей ночью во взрослом инфекционном отделении кондопожской Центральной районной больницы (ЦРБ) произошел пожар, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Сигнал о возгорании поступил пожарным в 1:59, а в 2:29 огонь потушили.
Он уточнил, что возгорание затронуло первый этаж отдельного корпуса, где находились восемь пациентов. Их перевели в основное здание.
«Без жертв, к величайшему сожалению, не обошлось. Погиб одинокий пожилой мужчина, он оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер», — написал в телеграм-канале Парфенчиков.
Детское отделение, которое расположено на втором этаже того же здания, пожар не затронул. Одну маму с ребенком перевели в основной корпус, двух других детей с мамой отпустили домой.
На место происшествия по поручению Парфенчикова приехал министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. Последний в своем телеграм-канале добавил, что персонал больницы не пострадал, а пожарная сигнализация сработала по алгоритму.
«В обстоятельствах случившегося будем разбираться. Причины произошедшего, а также возможный ущерб установит специальная комиссия», — добавил глава республики.
В управлении МЧС по Карелии уточнили, что к ликвидации пожара привлекались 17 человек и 5 единиц техники. Там сообщили, что пожар был ликвидирован в 2:45.
22 сентября 2025 года в кондопожской ЦРБ на втором этаже поликлиники произошло задымление из-за загоревшегося компрессора в стоматологическом кабинете. Пациентов и персонал эвакуировали, пострадавших не было. Задымление ликвидировали.
