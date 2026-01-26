При пожаре в больнице в Карелии погиб пациент

В отдельном корпусе кондопожской ЦРБ на первом этаже произошел пожар, погиб пожилой мужчина, остальных пациентов перевели в основное здание, сообщил Парфенчиков. Второй этаж, где находится детское отделение, не затронут

Прошедшей ночью во взрослом инфекционном отделении кондопожской Центральной районной больницы (ЦРБ) произошел пожар, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Сигнал о возгорании поступил пожарным в 1:59, а в 2:29 огонь потушили.

Он уточнил, что возгорание затронуло первый этаж отдельного корпуса, где находились восемь пациентов. Их перевели в основное здание.

«Без жертв, к величайшему сожалению, не обошлось. Погиб одинокий пожилой мужчина, он оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер», — написал в телеграм-канале Парфенчиков.

Детское отделение, которое расположено на втором этаже того же здания, пожар не затронул. Одну маму с ребенком перевели в основной корпус, двух других детей с мамой отпустили домой.

На место происшествия по поручению Парфенчикова приехал министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. Последний в своем телеграм-канале добавил, что персонал больницы не пострадал, а пожарная сигнализация сработала по алгоритму.

«В обстоятельствах случившегося будем разбираться. Причины произошедшего, а также возможный ущерб установит специальная комиссия», — добавил глава республики.

В управлении МЧС по Карелии уточнили, что к ликвидации пожара привлекались 17 человек и 5 единиц техники. Там сообщили, что пожар был ликвидирован в 2:45.

22 сентября 2025 года в кондопожской ЦРБ на втором этаже поликлиники произошло задымление из-за загоревшегося компрессора в стоматологическом кабинете. Пациентов и персонал эвакуировали, пострадавших не было. Задымление ликвидировали.