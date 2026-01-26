 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 15

Ранее сообщалось о семи жертвах. Причину крушения до сих пор не установили, но власти не исключают, что возникли технические неполадки. Предварительно, судно не было перегружено

Число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 15
Video

Число жертв крушения парома Trisha Kerstin 3 на Филиппинах возросло до 15, пропавшими без вести числятся 43 человека, сообщает местный телеканал GMA News со ссылкой на губернатора провинции Басилан Мужива Хатамана. Ранее Associated Press (AP) сообщало о семи жертвах.

Еще 317 человек были спасены с судна. По словам выживших, в момент происшествия море было спокойным, уточнил Хатаман. Оперативный офицер Юго-западного округа береговой охраны Минданао Ромель Дуа также подчеркнул, что судно типа «ро-ро» (roll-on/roll-off) не было перегружено. Причина крушения пока не ясна, будет проведено расследование, добавил он.

Суда типа «ро-ро» (roll-on/roll-off, ролкеры) — это специализированные морские суда для перевозки колесной техники (автомобилей, грузовиков, трейлеров) и железнодорожных вагонов, которые загружаются/разгружаются горизонтально через аппарели (рампы) своим ходом или с помощью тягачей.

AP отмечает, что Trisha Kerstin 3 работал как межостровной грузовой и пассажирский паром.

AP узнала о семи погибших из-за потопления парома на Филиппинах
Общество
Фото:Ezra Acayan / Getty Images

Паром Trisha Kerstin 3 потерпел крушение у берегов острова Пилас в ночь на 26 января. На борту парома было 350 человек, 27 из них — члены экипажа. По данным AP, судно следовало из портового города Замбоанга на южный остров Джоло в провинции Сулу. Береговая охрана предполагает, что паром затонул вследствие неполадок.

Как сообщил Дуа, на борту находился сотрудник береговой охраны, ответственный за безопасность, он первым позвонил в свое ведомство и предупредил о необходимости отправки спасательных судов. Этот человек выжил.

Поисково-спасательные операции у берегов Басилана вели корабли береговой охраны и военно-морского флота, а также самолет-разведчик, вертолет Black Hawk ВВС Филиппин и рыболовецкие суда.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Филиппины крушение парома
Материалы по теме
AP узнала о семи погибших из-за потопления парома на Филиппинах
Общество
Более 30 человек пострадали при крушении поезда в провинции Барселона
Общество
Появилось видео с места крушения катера с россиянами в Таиланде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Россия занимает 2-е место по майнингу: стоит ли еще в него инвестироватьПодписка на РБК, 08:11
Число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 15 Общество, 08:06
Эксперты назвали страны — лидеры для проведения платежей за рубежомПодписка на РБК, 08:03
Продажи алкоголя в России в 2025 году стали минимальными за восемь лет Вино, 08:00
Над Россией за ночь уничтожили 40 беспилотников Политика, 07:55
Как налоговики будут проверять компании и следить за начислениями на ЕНСПодписка на РБК, 07:54
При пожаре в больнице в Карелии погиб пациент Общество, 07:35
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
ФТС предупредила о задержках на границе России и Литвы Политика, 07:34
Минус ₽4 трлн. Как цены на нефть повлияют на доходы бюджета и рубльПодписка на РБК, 07:30
Москвичам спрогнозировали небольшое потепление и снегопад Общество, 07:25
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Цены на золото впервые в истории превысили $5000 за унцию Инвестиции, 07:16
Насколько вырастут зарплаты россиян в 2026 году: прогнозы экономистовПодписка на РБК, 07:11
Число россиян-банкротов превысило 2,2 млн человек Финансы, 07:03