Число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 15

Ранее сообщалось о семи жертвах. Причину крушения до сих пор не установили, но власти не исключают, что возникли технические неполадки. Предварительно, судно не было перегружено

Video

Число жертв крушения парома Trisha Kerstin 3 на Филиппинах возросло до 15, пропавшими без вести числятся 43 человека, сообщает местный телеканал GMA News со ссылкой на губернатора провинции Басилан Мужива Хатамана. Ранее Associated Press (AP) сообщало о семи жертвах.

Еще 317 человек были спасены с судна. По словам выживших, в момент происшествия море было спокойным, уточнил Хатаман. Оперативный офицер Юго-западного округа береговой охраны Минданао Ромель Дуа также подчеркнул, что судно типа «ро-ро» (roll-on/roll-off) не было перегружено. Причина крушения пока не ясна, будет проведено расследование, добавил он.

Суда типа «ро-ро» (roll-on/roll-off, ролкеры) — это специализированные морские суда для перевозки колесной техники (автомобилей, грузовиков, трейлеров) и железнодорожных вагонов, которые загружаются/разгружаются горизонтально через аппарели (рампы) своим ходом или с помощью тягачей. AP отмечает, что Trisha Kerstin 3 работал как межостровной грузовой и пассажирский паром.

Паром Trisha Kerstin 3 потерпел крушение у берегов острова Пилас в ночь на 26 января. На борту парома было 350 человек, 27 из них — члены экипажа. По данным AP, судно следовало из портового города Замбоанга на южный остров Джоло в провинции Сулу. Береговая охрана предполагает, что паром затонул вследствие неполадок.

Как сообщил Дуа, на борту находился сотрудник береговой охраны, ответственный за безопасность, он первым позвонил в свое ведомство и предупредил о необходимости отправки спасательных судов. Этот человек выжил.

Поисково-спасательные операции у берегов Басилана вели корабли береговой охраны и военно-морского флота, а также самолет-разведчик, вертолет Black Hawk ВВС Филиппин и рыболовецкие суда.