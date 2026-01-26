Москвичам спрогнозировали небольшое потепление и снегопад

Жителей Москвы в понедельник, 26 января, ожидает облачная погода, ближе к ночи возможны снегопады, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Утром температура воздуха в столице будет на уровне минус 16 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до минус 13, а вечером станет еще теплее — минус 11 градусов. Ветер будет дуть преимущественно с юга со скоростью до 4 м/с. Относительная влажность воздуха — около 80%, атмосферное давление— 757 мм ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала нынешней зимы: минимальная температура воздуха составила минус 18,5 градуса, что на 1,1 градуса ниже, чем было у «прежнего лидера» — 24 января.

«На этом пик морозов в столичном регионе может считаться пройденным. Уже ближайшей ночью в столицу в сопровождении снегопадов придут более теплые воздушные массы <…> Затем в течение трех дней температурные показатели будут близки к климатической норме, а финиширует январь очередной холодной, но менее интенсивной волной», — написал Леус в телеграм-канале.