Ставки на короткие и длинные дистанции

Как за прошедший месяц изменилась доходность по рублевым вкладам

Средние ставки по рублевым вкладам за последний месяц умеренно снизились. Эксперты ожидают, что эта тенденция сохранится до конца года. Но в первом квартале следующего года ситуация может измениться

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

С 11 сентября по 10 октября ставки по рублевым вкладам примерно у половины банков из топ-15 по объему привлеченных средств остались неизменными. Среди остальных превалировало умеренное снижение ставок.

Средняя ставка по вкладам, попавшим в выборку РБК (вклады до 50 тыс. руб., без учета вкладов с плавающими ставками), снизилась на все сроки от полугода до двух лет. Ставки по полугодовым вкладам в среднем уменьшились на 0,04 процентного пункта (до 6,84% годовых), по вкладам на один год — на 0,08 п.п. (до 6,92%), по вкладам сроком на полтора года — на 0,02 п.п. (до 6,06%), по двухлетним вкладам снижение составило 0,07 п.п. (до 6,20% годовых).

В то же время увеличились средние ставки по очень коротким (на один и три месяца) и по очень длинным вкладам (на два с половиной и три года). Средняя ставка по вкладам на месяц выросла на 0,3 п.п. из-за появления дорогого вклада Бинбанка на соответствующий срок, а средняя ставка по трехмесячному вкладу увеличилась на 0,06 п.п. из-за увеличения ставок в Бинбанке и банке «ФК Открытие». Средняя ставка по длинным вкладам изменилась незначительно, в пределах 0,04 п.п., и это было вызвано повышением ставок одного банка.

Изменения в средних ставках также связаны и с тем, что из выборки выпал СМП Банк — он поменял линейку (ранее у него были вклады на шесть и 12 месяцев, отвечающие критериям выборки, причем со ставками выше средней) и теперь не предлагает вклады с фиксированной на весь срок ставкой и небольшим порогом входа. Также линейку в последний месяц обновил банк «ФК Открытие», в результате ставки по вкладам на одни сроки повысились, на другие — снизились.

Эксперты отмечают сохранение общей тенденции к снижению ставок, несмотря на их повышение отдельными игроками по отдельным продуктам. «Ключевая ставка Банка России идет вниз (постепенно снижена с начала года с 10 до 8,5% годовых. — РБК), дешевеют деньги, которые представляет Центральный банк, и ставки рынка вкладов также двигаются вниз», — отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Банки аккуратно привлекают длинные и среднесрочные деньги у населения в ожидании снижения ставок», — добавляет первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Самые доходные

Лидером по доходности наиболее популярных вкладов сроком на один год является Бинбанк, предлагающий 8,2% годовых. Далее идут Московский кредитный банк (7,75%), Совкомбанк (7,5%) и Россельхозбанк (7,25%).

По более коротким трехмесячным и полугодовым депозитам привлекательные ставки предлагают Бинбанк, Совкомбанк и «Открытие»: по трехмесячным — 8,2, 7,9 и 7,36%, по полугодовым — 8,2, 7,5 и 7,29% годовых соответственно.

Россельхозбанк выступает лидером по уровню ставок по вкладам на 1,5 года — 7,25%, далее идет Росбанк с 6,9%. По двухлетним вкладам наиболее привлекательные ставки предлагает Бинбанк — 7,25% годовых.

Ставки со сроком два с половиной года предлагают лишь шесть банков из выборки, и здесь лидером выступает банк «Санкт-Петербург» (6,2% годовых). По длинным трехлетним вкладам самую привлекательную ставку — 6,9% годовых — предлагают Россельхозбанк, Росбанк и Совкомбанк.

Ждать ли изменений?

В ближайшие месяцы тенденция к плавному снижению ставок, скорее всего, сохранится, но уже в начале следующего года ситуация может измениться.

«На самом деле мы уже приближаемся к некоему дну, скорее всего, после еще двух или трех снижений ключевой ставки Центральный банк возьмет паузу. Поэтому скоро снижение ставок на рынке вкладов должно прекратиться. Я думаю, это произойдет в первом квартале следующего года», — полагает Наталия Орлова.

«До конца года общий тренд будет на понижение ставок», — говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев. У банков сейчас нет острой потребности в привлечении средств вкладчиков на фоне не очень высокой кредитной активности, поэтому ждать от них действий по повышению ставок для увеличения привлекательности вкладов не стоит, отмечает эксперт.

Сергей Хотимский также считает, что ставки по вкладам продолжат уменьшаться, чему будет способствовать снижение инфляции. «Возможно, ставки в частных банках и Сбербанке станут ближе», — сказал он. Сбербанк уже давно держит ставки без изменения, причем они существенно ниже средних по рынку.

Тем не менее сейчас вклады привлекательны для граждан, отмечает Наталия Орлова. Инфляция сильно замедлилась, и в реальном выражении ставки по вкладам положительны. «Поскольку ставки будут продолжать двигаться вниз, «премия» к инфляции будет сокращаться, поэтому лучше делать вклады сейчас, чем через несколько месяцев», — говорит экономист.