В Госдуме предложили замедлять зарубежные интернет-сервисы при перегрузке

Депутат Антон Горелкин предупредил, что рост интернет-трафика в условиях самоизоляции россиян может привести к перегрузкам и отказам сети

Фото: Robert Schlesinger / DPA / ТАСС

Массовый переход россиян в режим удаленной работы и самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 может привести перегрузкам при передаче данных через интернет и отказам сети, предупредил депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

В связи с этим он предложил ввести систему «приоритизации» интернет-трафика, в соответствии с которой трафик таких сервисов, как Facebook, Twitter или Telegram должен пропускаться, как говорится, по остаточному принципу.

«Я совершенно ничего не имею против Facebook, Twitter или нашего с вами любимого Телеграма, но в какой-то момент эти ребята выбрали не открывать в России полноценных представительств и не соблюдать наших законов. Следовательно, наша страна тоже им ничего не должна. Это вовсе не означает их блокировку, но в случае серьезной перегрузки каналов рунета эти ресурсы, возможно, в период карантина могут работать у нас медленнее. Такое сейчас время: приходится выбирать, о ком заботиться — о своих или о чужих», — написал Горелкин на своей странице в сети Facebook.

Депутат опубликовал на своей странице фото обращений, направленных главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву и руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву. В обоих документах предлагается — в связи с повышением рисков перегрузки каналов связи — рассмотреть возможность обязать провайдеров ввести приоритизацию трафика по списку поставщиков услуг.

«Основным критерием составления списка предлагаю сделать отсутствие нарушений законодательства РФ по функционированию сервисов и своевременную уплату налогов с деятельности на территории РФ», — говорится в обращениях.