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Пандемия коронавируса ,  
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В Госдуме предложили замедлять зарубежные интернет-сервисы при перегрузке

Депутат Антон Горелкин предупредил, что рост интернет-трафика в условиях самоизоляции россиян может привести к перегрузкам и отказам сети
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Фото: Robert Schlesinger / DPA / ТАСС

Массовый переход россиян в режим удаленной работы и самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 может привести перегрузкам при передаче данных через интернет и отказам сети, предупредил депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

В связи с этим он предложил ввести систему «приоритизации» интернет-трафика, в соответствии с которой трафик таких сервисов, как Facebook, Twitter или Telegram должен пропускаться, как говорится, по остаточному принципу.

«Я совершенно ничего не имею против Facebook, Twitter или нашего с вами любимого Телеграма, но в какой-то момент эти ребята выбрали не открывать в России полноценных представительств и не соблюдать наших законов. Следовательно, наша страна тоже им ничего не должна. Это вовсе не означает их блокировку, но в случае серьезной перегрузки каналов рунета эти ресурсы, возможно, в период карантина могут работать у нас медленнее. Такое сейчас время: приходится выбирать, о ком заботиться — о своих или о чужих», — написал Горелкин на своей странице в сети Facebook.

Депутат опубликовал на своей странице фото обращений, направленных главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву и руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву. В обоих документах предлагается — в связи с повышением рисков перегрузки каналов связи — рассмотреть возможность обязать провайдеров ввести приоритизацию трафика по списку поставщиков услуг.

«Основным критерием составления списка предлагаю сделать отсутствие нарушений законодательства РФ по функционированию сервисов и своевременную уплату налогов с деятельности на территории РФ», — говорится в обращениях.

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Депутат также указал, что в условиях пандемии COVID-19 критически важно поддержать именно отечественные сервисы, предоставляющие услуги в сфере онлайн-коммуникаций, а также обеспечивающие досуг граждан во время самоизоляции.

«В нынешних непростых условиях отсутствие различий между зарегистрированными, уплачивающими налоги в России, компаниями и иностранными компаниями которые не вносят соответствующие платежи в российский бюджет, но создают серьезную нагрузку на российскую инфраструктуру, выглядит не только несправедливым, но и критичным для бесперебойного функционирования всех каналов связи», — пояснил Горелкин.

Объясняя свое предложение, депутат отметил, что по умолчанию никакой трафик «обрезать» не планируется, однако в моменты пиковых нагрузок, если сеть окажется на грани коллапса, «придется выбирать».

В ФАС РБК сообщили, что данное обращение поступило, вопрос рассматривается.

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19 марта еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что попросил Netflix снизить качество трансляции фильмов и сериалов в целях сокращения трафика. 20 марта Netflix объявил о снижении качества трансляций.

«Netflix решила начать снижать скорость передачи данных во всех наших потоках в Европе. По нашим оценкам, это сократит трафик Netflix в европейских сетях примерно на 25%, а также обеспечит качественный сервис для наших участников», — говорилось в заявлении компании.

О снижении качества трансляции роликов в Европе заявило и руководство YouTube.

27 марта президент МТС Алексей Корня обратился с открытым письмом к клиентам компании, в котором предупредил о возросшей нагрузке на сеть в условиях удаленной работы. Он попросил пользователей воздержаться от пересылки «тяжелого» развлекательного контента, например видеороликов.

В июле 2019 года Горелкин внес в Госдуму проект закона о снижении максимальной доли иностранцев в компаниях, которым принадлежат значимые интернет-ресурсы, до 20%. Автор документа заявил, что под действие законопроекта могут подпасть «Яндекс» и Mail.ru Group. Обсуждение законопроекта в Думе обваливало акции «Яндекса». В феврале 2020 года Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил Горелкину забрать законопроект о значимых интернет-ресурсах на доработку.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Госдума, Facebook, Twitter, Telegram
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