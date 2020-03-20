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Пандемия коронавируса ,  
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Netflix снизит в Европе качество трансляций фильмов из-за коронавируса

Американская компания Netflix в течение следующего месяца снизит качество трансляций фильмов и сериалов, что позволит избавить сети от повышенной нагрузки из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

«Netflix решила начать снижать скорость передачи данных во всех наших потоках в Европе». По нашим оценкам, это сократит трафик Netflix в европейских сетях примерно на 25%, а также обеспечит качественный сервис для наших участников», — говорится в заявлении компании.

19 марта с просьбой отключения трансляции фильмов и сериалов в высоком разрешении к Netflix обратился Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. В своем Twitter он сообщил, что провел переговоры с представителями и других стриминговых сервисов и технологических компаний.

Бретон отмечал, что для победы над пандемией коронавируса населению следует оставаться дома, что может вызвать перегрузку инфраструктуры. 

«Чтобы сохранить интернет-доступ для всех, давайте переходить на стандартное разрешение, когда в HD нет необходимости», — отмечал еврокомиссар.

Теги: Netflix, Европа, интернет, коронавирус
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