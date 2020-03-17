Путин предложил бесплатный доступ к онлайн-просмотру кино из-за вируса

Возможность смотреть благодаря бесплатному доступу в интернет отечественные художественные фильмы особенно важна в условиях, когда многие вынуждены сидеть дома из-за коронавируса, объяснил Путин

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Правительству и телекоммуникационным компаниям необходимо ускорить реализацию плана по предоставлению россиянам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, объяснив важность задачи распространением коронавирусной инфекции COVID-19, вынудившей многих оставаться дома, передает корреспондент РБК.

«Для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения государственных услуг, даже просмотра отечественных художественных фильмов, детских программ и так далее. Для тех людей, которые дома остались с семьями, это чрезвычайно важно», — сказал Путин.

С предложением предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» Путин выступил, оглашая в январе 2020 года послание Федеральному собранию. Какие именно сайты он считает «социально значимыми», президент не сказал. Позднее сообщалось, что бесплатным сделают доступ к порталу госуслуг и сайтам органов государственной власти. Не исключалось также включение в белый список сервисов такси, социальных сетей и иных сайтов.

11 марта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что в перечень войдут «все социальные сервисы — социальные сети, мессенджеры, сервисы доставки еды, также речь идет об образовании, здравоохранении».