МТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов

Пользователям стоит отказаться от пересылки друг другу мемов ради того, чтобы связь работала нормально. Пропускная способность сетей ограничена, и в условиях повсеместного перехода на удаленную работу нагрузка на них повысилась

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Президент МТС Алексей Корня обратился с открытым письмом к клиентам компании, в котором предупредил о возросшей нагрузке на сеть в условиях удаленной работы. Он попросил пользователей воздержаться от пересылки веселого, но объемного контента.

Корня попросил ответственно подходить к потреблению контента в сети. «Это не значит, что вам нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы. Я говорю о том, что в текущей ситуации можно воздержаться, например, от пересылок веселых, но «тяжелых» по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов. Когда количество таких видео растет в прогрессии — это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов», — объяснил он эту просьбу.

Корня напомнил, что часть интернет-компаний уже пришли к необходимости автоматически снижать качество передаваемого видео, убрав из настроек 4K и Full HD-качество. Пропускная способность сетей — это физически ограниченный ресурс несмотря на все старание операторов поддерживать качественную связь. «Мемы и хорошее настроение — это важно, но сейчас к потреблению контента в сетях нужно подойти ответственно!», — заключил он.

О том, что карантинные меры и переход на удаленную работу сильно отразились на объеме трафика в Европе еще 19 марта сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. После этого стриминговый сервис Netflix сообщил, что снизит качество трансляций для пользователей. По оценкам компании, это уменьшит трафик на четверть.