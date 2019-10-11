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Акции «Яндекса» упали более чем на 16%
Акции начали резкое падение на фоне обсуждения законопроекта о значимых информресурсах в Госдуме. Накануне «Яндекс» заявлял о его губительном влиянии на инвестклимат
Яндекс YNDX ₽1 898,8 -18,4% Купить

Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, за час с начала торгов упали более чем на 16% и продолжают падение.

Накануне в профильном комитете Госдумы по информационной политике прошло обсуждение чувствительного для «Яндекса» законопроекта о значимых информационных ресурсах. Эти поправки, внесенные в нижнюю палату в июле, предполагают ограничение на долю владения иностранными компаниями и физлицами в подобных ресурсах в 20%. Если это условие будет нарушено, в России будет запрещена реклама этого ресурса и услуг, которые он оказывает, а также реклама на самом ресурсе. Право на принятие решения о том, считать ли ресурс значимым, предлагается отдать правительственной комиссии. Однако автор законопроекта, депутат Антон Горелкин, в числе потенциальных кандидатов на этот статус называл «Яндекс» и Mail.ru Group.

Технологии и медиа
«Яндекс» заявил об угрозе для России от закона о значимых информресурсах

11 октября также стало известно, что «Яндекс» отозвал заявку на покупку агрегатора такси «Везёт». В «Яндексе» это решение называли техническим. «Ранее мы отозвали ходатайство в ФАС о рассмотрении сделки и вчера подали новое. Это связано с изменением структуры сделки: в ее периметр внесены новые объекты собственности ГК «Везёт», в частности, сервис заказа грузоперевозок «Везёт Добро». Мы продолжаем работать над сделкой и предоставлять ФАС всю необходимую информацию», — пояснили РБК в пресс-службе «Яндекса».

Материал дополняется.

Авторы: Георгий Тадтаев, Александра Посыпкина
Теги: «Яндекс», акции
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