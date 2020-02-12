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Политика ,  
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Комитет Думы предложил Горелкину доработать проект об интернет-ресурсах

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Фото: duma.gov.ru

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил депутату Антону Горелкину забрать законопроект о значимых интернет-ресурсах на доработку. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В законопроекте есть целый ряд несогласованностей, на которые мы обращаем внимание. В частности, многие положения законопроекта не согласуются с действующим законодательством», — пояснил на заседании председатель комитета Александр Хинштейн.

В качестве примера Хинштейн привел тот факт, что согласно текущей версии законопроекта единственным критерием для признания информационного ресурса значимым является только возможность сбора информации о пользователях. Этот критерий можно применить к абсолютно любому сайту, так как любая страница фиксирует число посетителей.

«Комитет предлагает автору законопроекта его забрать и изменить до внесения в дальнейшем, в первом чтении», — сказал Хинштейн.

Горелкин в свою очередь заявил, что радикально изучит все замечания и предложения и позднее направит комитету письмо со своей позицией согласно ч. 7 ст. 112 регламента Госдумы.

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Ранее депутат в своем Telegram-канале написал, что в документе необходимо исключить «побочный эффект» в виде обрушений или подъема акций компаний.

В июле 2019 года Горелкин внес в нижнюю палату законопроект, в соответствии с которым доля иностранцев в компаниях, которым принадлежат значимые интернет-ресурсы, не должна превышать 20%. Тогда обсуждение документа в Госдуме обваливало акции «Яндекса».

В ноябре 2019 года депутат заявил о намерении забрать проект закона на доработку до рассмотрения парламентариями в первом чтении.

Теги: Госдума, законопроект, интернет
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