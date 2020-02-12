Комитет Думы предложил Горелкину доработать проект об интернет-ресурсах

Фото: duma.gov.ru

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил депутату Антону Горелкину забрать законопроект о значимых интернет-ресурсах на доработку. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В законопроекте есть целый ряд несогласованностей, на которые мы обращаем внимание. В частности, многие положения законопроекта не согласуются с действующим законодательством», — пояснил на заседании председатель комитета Александр Хинштейн.

В качестве примера Хинштейн привел тот факт, что согласно текущей версии законопроекта единственным критерием для признания информационного ресурса значимым является только возможность сбора информации о пользователях. Этот критерий можно применить к абсолютно любому сайту, так как любая страница фиксирует число посетителей.

«Комитет предлагает автору законопроекта его забрать и изменить до внесения в дальнейшем, в первом чтении», — сказал Хинштейн.

Горелкин в свою очередь заявил, что радикально изучит все замечания и предложения и позднее направит комитету письмо со своей позицией согласно ч. 7 ст. 112 регламента Госдумы.