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Власти Москвы проследят за изоляцией через распознавание лиц и геоданные

В ближайшее время власти Москвы должны развернуть систему умного контроля за режимом самоизоляции граждан. Для эффективной работы она должна использовать городские видеокамеры с системой распознавания лиц и геолокацию смартфонов
Фото: Jonathan Drake / Reuters

С 30 марта в столице введен режим домашней самозоляции для всех жителей Москвы в связи с пандемией коронавируса. Объявляя об этом, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о разработке умной системы контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. По его словам, система будет развернута в течение недели. Как именно она будет работать, власти пока не разъяснили. РБК опросил экспертов, знакомых с деталями реализации проекта, и узнал о сложностях введения системы.

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Какие варианты системы обсуждаются

Для контроля за соблюдением режима изоляции будет использоваться усовершенствованная версия существующей в городе системы видеонаблюдения и распознавания лиц, которая ранее использовалась для поиска людей, нарушивших двухнедельный режим самоизоляции после прибытия из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом РБК рассказал источник на рынке, знакомый с деталями разработки проекта, и подтвердил источник, близкий к МВД.

Городская система видеонаблюдения включает камеры, установленные во дворах, на подъездах жилых домов, в парках, школах, поликлиниках, магазинах и на стройках, а также в помещениях административных зданий и других общественных местах. Город использует систему распознавания лиц компании NTechLab (12,5% принадлежит госкорпорации «Ростех», 25% — фонду Рубена Варданяна, остальное — у шести физлиц). В обычное время с помощью системы ищут преступников, в 2018 году ее применяли при проведении Чемпионата мира по футболу, а с февраля 2020-го используют для поиска нарушителей режима двухнедельной самоизоляции. С ее помощью столичная полиция обнаружила более 200 нарушителей режима карантина, говорили 18 марта в столичном МВД. Сейчас система распознавания лиц с камер в подъездах и дворах жилых домов и на городских улицах объединяет 178 тыс. устройств. В течение года к ней планируется подключить еще 9 тыс. камер.

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По словам источника РБК, знакомого с деталями проекта, для контроля за всеми жителями столицы, нужно будет внедрить двухфакторную модель наблюдения за москвичами. Базой для нее станут геолокационные данные, которые операторы связи могут получить со смартфонов своих абонентов. Несколько собеседников РБК указали, что выявить нарушения общегородских ограничений на передвижение исключительно с помощью видеокамер и системы распознавания лиц не получится. «Сейчас в систему загружается список тех, кого необходимо найти, и это ограниченный круг лиц — в основном, это люди из федерального розыска. Если мониторить всех жителей города, кто не подпадает под исключение в ограничительных мерах, с технической точки зрения система справится с этим, но полиция не сможет выезжать на вызов каждый раз, когда кто-то выходит из дома», — пояснил один из источников РБК, знакомый с принципом работы городской системы.

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Еще один собеседник РБК рассказал, что распознавание лиц с помощью камер необходимо для вторичной идентификации — прежде всего тех, кто вышел на улицу без мобильного телефона. «Смысл системы распознавания по лицу в том, чтобы следить за кем-то. А если мы следим за всеми, то это технически проще сделать другими способами, а дополнительно контролировать можно с помощью камер, например, установленных в подъезде», — объяснил он.

По его словам, данные с камер будут собраны и обработаны государственной информационной системой «Городская система видеонаблюдения», оператором которой является Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. Он также отметил, что несмотря на то, что платформа ГИС является мультивендорной, фактически с ней работает только NTechLab. «Когда эта система только создавалась, никто не предполагал, что она будет проходить боевые испытания уже в марте. Поэтому пока другие вендоры подключиться к ней не успели», — заявил он.

Каковы технические ограничения

По словам представителя NTechLab, технически в их систему распознавания лиц возможно загрузить данные обо всех жителях столицы, однако будут ли этими возможностями пользоваться в Москве, он не стал комментировать, переадресовав вопросы к столичным властям. «Алгоритм распознавания лиц технологического партнера «Ростеха», компании NtechLab, позволяет в том числе отслеживать появление перед камерами людей из списков, формируемых органами, обладающими правом доступа к системе», — отметил представитель «Ростеха». Например, во время ЧМ-2018 распознавание лиц помогло задержать людей из списков федерального розыска, а также предотвратить попадания на матчи и в фанзоны тех, кому вход на публичные мероприятия был запрещен.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Гендиректор производителя и дистрибьютора систем видеонаблюдения Игорь Олейник объяснил РБК, что базы обычных жителей города, которые ранее не попадали в розыскные базы, «до последнего времени не существовало», поэтому функционал камер с распознаванием лиц не до конца понятен. «В лучшем случае они могут считать количество уникальных людей, которые вышли из дома, и фиксировать их возвращение», — рассказал Олейник. Он предположил, что правительство, возможно, пойдет на крайние меры и «возьмет базы лиц из паспортных столов и у банков, и сможет идентифицировать всех, кто получал «цифровые» заграничные паспорта и брал кредиты». «Так можно отслеживать, что нарушитель покинул дом, но это огромный объем данных. Использоваться эта мера может в основном как профилактическая, оштрафовать всех таких нарушителей вряд ли возможно», — рассуждает он.

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ДИТ с 2015 года закупает у операторов связи обезличенные данные, которые они получают по движению сим-карт абонентов. Например, эти отчеты позволяют узнать, где живет и работает человек по длительности пребывания в определенном месте в дневное и ночное время, сколько людей находится в метро в конкретный период времени и куда они направляются, какие маршруты пользуются большей популярностью у москвичей и т.д. Стоимость контракта на оказание услуг по предоставлению доступа к геоаналитическим данным на 2018-2020 годы составила 308,66 млн руб.

Согласно техническому заданию подобных закупок, данные операторов должны установить местонахождение человека с точностью до 500 м. По словам Игоря Олейника, сотовые операторы могут по геолокации определять местоположение с точностью до нескольких десятков метров, что позволяет определить, находится человек дома или нет.

Насколько это законно

По словам источника РБК, близкого к одному из крупных сотовых операторов, сейчас компании могут предоставить необезличенные геоданные пользователей только по решению суда, иначе это нарушит закон «О связи». По словам источника РБК, близкого к другому участнику рынка, чтобы не нарушить тайну связи, компаниям нужно будет получать согласие абонента на обработку подобных данных.

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Представители МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») воздержались от комментариев.

Ранее председатель «Деловой России» Алексей Репик говорил РБК, что для тех жителей Москвы, кому нужно будет выходить из дома на работу, будет введен специальный пропуск с QR-кодом, где будут записаны место жительства и работы гражданина. Для тех, кто будет работать на «удаленке», не будет второй точки — места работы. «Но это не значит, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин», — говорил он.

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По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерины Тягай, инициатива введения QR-кодов как спецпропусков предполагает регистрацию на сайте mos.ru для последующего получения этого кода, при котором пользователь должен будет согласиться на обработку его геоданных. Однако не все москвичи, в частности, пенсионеры, пользуются смартфонами, вероятно, московские власти должны предоставить им иные возможности, считает Тягай. «QR-код представляет собой оптическую метку, потенциально он может быть скопирован в виде скриншота и впоследствии передан иному лицу. Остается неясно, каким образом уполномоченные лица будут исключать такие ситуации и доподлинно удостоверять личность проверяемого лица», — отметила она.

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Гендиректор юридической компании «Юность» Асия Мухамедшина напоминает, что действующие законы не предусматривают, что граждане должны получать QR-коды для удостоверения личности. Она считает, что граждане будут обязаны предъявлять QR-коды по требованию правоохранительных органов, только если власти введут чрезвычайное положение и официально сообщат, что пропуск для выхода из дома будет реализован подобным образом. При этом за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции на них может быть наложен штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

РБК направил запрос в пресс-службу мэрии и ДИТ.

Авторы: Анна Балашова, Евгения Кузнецова, Владислав Скобелев, Анастасия Скрынникова
Теги: Москва, Сергей Собянин, мобильная связь, коронавирус
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