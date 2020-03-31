Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для выявления COVID-19

Сотрудники ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта был зарегистрирован для использования на территории России.

В сообщении отмечается, что новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности. »[Тест] позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov», — утверждают в Роспотребнадзоре.

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