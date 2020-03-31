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Власти США предрекли вторую волну коронавируса осенью

В США осенью этого года может произойти вторая вспышка коронавируса COVID-19, однако к ней люди будут лучше подготовлены. Об этом в рамках брифинга целевой группы по коронавирусу в Белом доме заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По его словам, коронавирус имеет цикличный характер и вернется осенью из-за легкой степени передачи от человека к человеку.

Фаучи считает, что вторая вспышка окажется «другой игрой с мячом» по сравнению с тем, с чем страна сталкивается сейчас. Он пояснил, что к тому времени целый ряд вещей будет совсем другим, например, способность заглушить вирус и проводить тестирование.

«То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем просто извлеченные уроки. Это будут вещи, которые у нас есть в наличии, коих у нас не было раньше», — сказал инфекционист.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова к возможному повторению вспышки COVID-19. «Мы готовы. Надеюсь, этого не произойдет, но мы готовы», — отметил глава государства.

Материал дополняется.

Теги: США, коронавирус
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