Инструкция для москвичей: что делать жителям в условиях новых ограничений

Нужен ли для выхода из дома пропуск

Сергей Собянин пообещал, что пока пропускная система в городе вводиться не будет. Власти будут отслеживать перемещения лишь тех, кто заражен коронавирусом и лечится в домашних условиях, а также контактировавших с ними лиц. К вопросу введения пропускной системы мэрия может вернуться при ухудшении эпидемиологической ситуации или если нарушителей режима самоизоляции станет слишком много.

Будут ли работать магазины и аптеки

Магазины, которые продают продукты и товары первой необходимости, зоомагазины, салоны связи, а также аптеки продолжат работу. Торговые точки обязаны обеспечить меры безопасности: например, установить дистанцию между посетителями с помощью специальной разметки, организовать площадки для ожидания перед входом.

На текущий момент никаких изменений в работе продовольственной розницы властями не предусмотрено, сообщил РБК председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. «Пятерочки», «Перекрестки», «Карусели» сейчас работают в таком же режиме, как и обычно, и ждут разъяснений от городских властей, сказал представитель управляющей этими розничными сетями X5 Retail Group.

Специальные пропуска для сотрудников торговли пока не вводятся, но, «возможно, будут позже», уточнил РБК руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Опрошенные РБК ретейлеры X5 Retail Group, «Магнит», «Вкусвилл» пока не выдавали специальных пропусков своим сотрудникам, рассказали их представители.

Как будет работать общественный транспорт

Для общественного транспорта никаких ограничений не предусмотрено, он будет работать как обычно, включая такси. Нет ограничений и на движение служебного транспорта. Для горожан продлят срок действия всех неиспользованных проездных билетов после 1 мая при условии, что в период самоизоляции по проездным совершили не более шести поездок.

Можно ли ездить на личном автотранспорте

Поехать на машине в другой район города можно, но только в случае серьезной необходимости. Не возбраняется поездка на машине в гипермаркет за продуктами, если он вне пределов шаговой доступности. Нужно учитывать, что при этом вас могут остановить сотрудники полиции, проверить документы и уточнить цель поездки. Штраф за нарушение самоизоляции с использованием транспортного средства составляет 5 тыс. руб. Сам автомобиль при этом может быть изъят.

Можно ли ездить к родственникам

Нет, даже если речь идет о поездке на такси, визит к родственникам в гости или для оказания помощи по быту — не оправдание для выхода из дома. Если родственникам нужна помощь, например с доставкой еды, ее можно заказать через курьерскую службу к ним на дом.

Будет ли работать доставка еды из ресторанов

Доставка еды из ресторанов также будет работать.

Курьеры, доставляющие еду на заказ, продолжат работу в условиях новых ограничений, заверил РБК президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Представитель Delivery Club сообщил РБК, что сервис продолжает работать в Москве и Московской области, а информации о каких-либо ограничениях в отношении курьеров у компании нет.

Условия работы курьеров, определенные предыдущим указом мэра в связи с дополнительными ограничениями, пока не меняются, «все так и остается, по крайней мере, на сегодняшний момент», ответила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

У сервиса курьерской доставки Dostavista в приложении для курьеров уже завтра появится экран, который будет подтверждать, что пользователь приложения работает курьером сервиса, рассказала РБК гендиректор российского офиса компании Татьяна Борзых. Такое электронное удостоверение — с ФИО, фото, паспортными данными и идентификационным номером курьера — компания разработала на случай введения ограничений.

Можно ли будет пойти на работу

Только если это действительно необходимо. Те, кто уже работает на удаленке, покидать квартиры не должны.

Для выхода на работу власти Москвы планируют выдавать гражданам специальные QR-коды, рассказал председатель «Деловой России» Алексей Репик. «Планируется выдача QR-кодов гражданам с четким описанием как их места жительства, так и, соответственно, места их работы. Тем, кому работать будет нужно не на удаленке, а что называется, по факту, это право будет предоставлено ровно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией», — объяснил он.

У тех, кто будет работать на удаленке, в QR-коде не будет второй точки — места работы, «но это не значит, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин», добавил Репик.

«Никакие удостоверения для поездок на работу пока не нужны. На работу, отвезти продукты родственникам, в банк, в налоговую инспекцию — можно ехать просто так. Другое дело, просим подумать, срочная ли это поездка или ее можно отложить и решить проблему с помощью служб доставки, удаленным способом через личный кабинет и так далее», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Как получить обещанное пособие по безработице

Из-за кризиса, вызванного пандемией, власти Москвы и Подмосковья увеличили размер пособия по безработице до 19,5 тыс. руб. в столице и до 15 тыс. руб. в области. Увеличенное пособие получат как те, кто уже находится на учете в органах занятости, так и те, кто встанет на учет во время режима самоизоляции и в течение 30 дней после его окончания. Претендовать на него смогут только жители Москвы и области. Выплаты тем, кто уже состоит на бирже труда, назначат автоматически, без посещения чиновников.

Нужно ли платить за услуги ЖКХ

Да, оплату счетов никто не отменяет, но будут сделаны некоторые послабления. Всех москвичей и жителей Подмосковья до конца июня освободят от уплаты взноса на капитальный ремонт. Штрафы за просроченные платежки по ЖКХ для пожилых жителей столицы и москвичей с хроническими заболеваниями временно отменяются.

Как накажут за нарушение режима самоизоляции

Согласно московскому закону, граждан-нарушителей будут штрафовать на 4 тыс. руб. (5 тыс. руб. при повторном нарушении). Штраф для организаций варьируется от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Для контроля за соблюдением домашнего режима и установленных правил в Москве в ближайшее время будет развернута «умная» система контроля, уточняется в сообщении на сайте мэра Москвы. Порядок контроля и наказание для нарушителей режима самоизоляции власти Москвы намерены ввести «в ближайшие дни», обещает Пенькова.

Московские власти введут также категории пропусков и установят, при каких условиях и в какой зоне граждане, получившие их, смогут передвигаться.

Можно ли уехать из Москвы и вернуться

Домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы, говорится в указе мэра.

«Режим нахождения дома не ограничивает права граждан на въезд/выезд в Московскую область. Речь идет только о том, что нельзя без веской причины выходить из дома», — заявили в подмосковном штабе по борьбе с коронавирусом.

Дополнительных разъяснений пока по этому вопросу нет.

Будут ли работать заправки

Согласно имеющейся сейчас информации, ответ положительный. АЗС в Москве работают в обычном режиме и топливом обеспечены, сообщил РБК глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Это подтверждает и представитель «Роснефти»: по его словам, у компании в Московском регионе розничная сеть будет работать в штатном режиме, обеспечена топливом, а численность персонала на заправочных станциях будет соответствовать эпидемиологической обстановке в регионе.

Будут ли работать банки

Банки продолжат свою работу во время всеобщей самоизоляции, так как относятся к числу системно значимых и жизнеобеспечивающих предприятий. Ранее президент Владимир Путин при объявлении нерабочего периода с 28 марта по 5 апреля отметил, что в это время должен работать ряд структур, в том числе кредитные организации. ЦБ рекомендовал банкам работать в этот период, как в новогодние праздничные дни. Сами банки для предотвращения распространения коронавирусной инфекции начали менять работу своих отделений, а также перевели часть своих сотрудников на дистанционную работу.

Будут ли работать загсы

Московские загсы продолжат регистрировать браки и разводы, но не в торжественной обстановке. Если заявление было подано на ближайшие дни, дату можно перенести онлайн.

Возможно ли посещение букмекерских контор

С 31 марта власти Москвы и Подмосковья объявили о том, что букмекерские конторы и тотализаторы будут закрыты до особого распоряжения. «Жители города обязаны соблюдать домашний режим. На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим», — объяснял это решение Сергей Собянин.

Возможно ли будет посещение ветеринарных клиник

Если домашним питомцам действительно нужна помощь, то записаться в государственные клиники можно будет по предварительной записи в подразделе «Окружающая среда и животные» на портале mos.ru или с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы». Есть также вариант с вызовом врача на дом или консультацией с неотложной ветеринарной помощью по телефону 8 (495) 612-04-25.

Смогут ли продолжить работу домашние сиделки

Cоциальные работники, которые приходят домой, смогут оказывать помощь в полном объеме. При этом они должны пользоваться масками, одноразовыми перчатками и антисептиками.

Как долго продлятся ограничения

Точного ответа на этот вопрос пока нет. Из указа Собянина следует, что пока они бессрочные. «Пока понимания, до какого это числа, нет, пока режим повышенной готовности», — говорит Пенькова.

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