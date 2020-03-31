www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономика
Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73
(-0,99)
Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74
(-0,23)
Quote, 28 мар, 00:03
В 26 регионах России ввели режим самоизоляции
Общество, 01:06
«Аэрофлот» отменил более 60 рейсов из-за ограничений по коронавирусу
Общество, 00:38
Россия в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы учредила новую нефтекомпанию
Бизнес, 00:20
www.adv.rbc.ru
Минтруд указал на незаконность отправки работника в неоплачиваемый отпуск
Экономика, 00:00
Опустевшая Москва в режиме полной самоизоляции. Видео
Общество, 00:00
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 марта
Общество, 00:00
На вокзалах закрыли кафе и непродуктовые магазины из-за вируса
Общество, 30 мар, 23:59
«Победа» не получила разрешение на вывоз около 400 россиян из Антальи
Общество, 30 мар, 23:29
Комитет Думы одобрил введение налогов на проценты по вкладам свыше ₽1 млн
Финансы, 30 мар, 23:07
МЧС продлило предупреждение о метели и ветре в Москве до вечера вторника
Общество, 30 мар, 22:56
Польша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ
Бизнес, 30 мар, 22:53
Новый тест Нетаньяху на коронавирус показал отрицательный результат
Политика, 30 мар, 22:38
Путин посмертно присвоил генералу Шаймуратову звание Героя России
Общество, 30 мар, 22:25
В Москве умерли еще четверо заразившихся COVID-19
Общество, 30 мар, 22:22
www.adv.rbc.ru
Пандемия коронавируса
,
31 мар, 00:00
0
Поделиться
Поделиться
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Опустевшая Москва в режиме полной самоизоляции. Видео
С 30 марта в Москве начал действовать режим полной самоизоляции. Пустые Красная, Манежная площади, Никольская и Тверская улицы — в видеообзоре
Теги:
видео
, Москва
, коронавирус
, пандемия
www.adv.rbc.ru
Материалы по теме
В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тыс. человек
Общество
В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом
Общество
Новый тест Нетаньяху на коронавирус показал отрицательный результат
Политика
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2020
. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter