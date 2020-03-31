Интернет-провайдеры рассказали о росте нагрузки на сети

Потребление проводного интернета в последние дни увеличилось на 10–30%, выросло и число традиционных голосовых звонков. Операторы пока не зафиксировали сбоев в работе интернета и считают, что сети справятся с нагрузкой

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За неделю с 23 по 29 марта объем потребления трафика фиксированной связи вырос на 10–30% по сравнению с другими рабочими днями 2020 года, рассказали РБК представители крупнейших операторов фиксированной связи — «Ростелекома», «Транстелекома», «Акадо Телекома» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).

Интернет-трафик постепенно увеличивается за счет абонентов, вынужденных находиться дома, а также из-за появления новых потребителей, которые переходят с мобильного интернета на проводной, пояснила РБК руководитель пресс-службы «Акадо Телекома» Светлана Белых. Она уточнила, что 25 марта дневной трафик (с 12:00 до 18:00) вырос на 23% по сравнению с предыдущей неделей, а 30 марта — еще на 12%.

В «Транстелекоме» рассказали о росте потребления домашнего интернета на 10–12% по сравнению с предыдущим месяцем, а в «Ростелекоме» — на 7–10% в зависимости от региона.

Представитель «ВымпелКома» Екатерина Казаченко отметила не только рост популярности широкополосного доступа (на 20–30% по России), но и выросшее число традиционных голосовых звонков — на 15%.