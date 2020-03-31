Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис Экономика, 07:00 В Новосибирске в аварии погиб журналист ВГТРК Общество, 06:47 Осужденный пожизненно экс-сотрудник ЮКОСа попросил Путина о помиловании Общество, 06:42 Интернет-провайдеры рассказали о росте нагрузки на сети Технологии и медиа, 06:00 В Приморье зафиксировали два новых случая коронавируса Общество, 05:49 Число жертв коронавируса в США превысило 3 тыс. человек Общество, 05:15 В России создали высокоточный тест для выявления коронавируса COVID-19 Общество, 05:15 Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина Экономика, 05:00 В Красноярском крае один человек погиб при пожаре в жилом доме Общество, 04:44 Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джон Каллахан Общество, 04:25 Власти США предрекли вторую волну коронавируса осенью Общество, 04:15 Air Canada сократит более 15 тыс. сотрудников из-за коронавируса Бизнес, 03:58 США отправят в Италию медицинскую помощь на $100 млн для борьбы с вирусом Политика, 03:25 «Транснефть» уладила с двумя компаниями последствия инцидента на «Дружбе» Бизнес, 02:55
Технологии и медиа ,  
0 

Интернет-провайдеры рассказали о росте нагрузки на сети

Потребление проводного интернета в последние дни увеличилось на 10–30%, выросло и число традиционных голосовых звонков. Операторы пока не зафиксировали сбоев в работе интернета и считают, что сети справятся с нагрузкой
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За неделю с 23 по 29 марта объем потребления трафика фиксированной связи вырос на 10–30% по сравнению с другими рабочими днями 2020 года, рассказали РБК представители крупнейших операторов фиксированной связи — «Ростелекома», «Транстелекома», «Акадо Телекома» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).

Интернет-трафик постепенно увеличивается за счет абонентов, вынужденных находиться дома, а также из-за появления новых потребителей, которые переходят с мобильного интернета на проводной, пояснила РБК руководитель пресс-службы «Акадо Телекома» Светлана Белых. Она уточнила, что 25 марта дневной трафик (с 12:00 до 18:00) вырос на 23% по сравнению с предыдущей неделей, а 30 марта — еще на 12%.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 марта
Общество

В «Транстелекоме» рассказали о росте потребления домашнего интернета на 10–12% по сравнению с предыдущим месяцем, а в «Ростелекоме» — на 7–10% в зависимости от региона.

Представитель «ВымпелКома» Екатерина Казаченко отметила не только рост популярности широкополосного доступа (на 20–30% по России), но и выросшее число традиционных голосовых звонков — на 15%.

По словам представителя МТС Алексея Меркутова, с 16 марта трафик фиксированной связи вырос на 30% в Москве и области по сравнению с рабочими днями в этом году. Наибольшая нагрузка приходится на дневное время с 12 до 16 часов, а также вечернее, после 19:00. Необычный рост трафика оператор отмечает в социальных сетях и мессенджерах — почти в четыре раза. Доля трафика соцсетей и мессенджеров в общем объеме переданных данных за последние дни увеличилась почти вдвое — до 18%.

Директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании Wifire (входит в «МегаФон») Андрей Егоров утверждает, что в конце прошлой недели в России потребление дневного трафика увеличилось на 40% в городах зоны покрытия компании по сравнению с обычной будничной нагрузкой. Наибольший прирост был отмечен в Московском регионе — до 60%, в Мурманске, Чебоксарах и Екатеринбурге он составлял до 50%. Количество времени просмотра цифрового ТВ сравнялось с активностью в обычный выходной. «Мы видим, что дневной трафик интернета вырос, но вечерний почти не изменился», — отметил Егоров.

Памфилова с метлой и «ДомаБабушкинская». Как россиян просят сидеть дома
Фотогалерея 

Несмотря на увеличившуюся нагрузку на сети, провайдеры говорят, что не наблюдают сбоев и их сети готовы к повышенному трафику. Представитель «Акадо Телекома» также отметила, что с начала марта ремонтные бригады перешли на усиленный режим работы.

По словам Андрея Егорова, у «МегаФона» сохраняется достаточный резерв емкости. «Даже если все клиенты будут пользоваться нашими сервисами в течение дня точно так же, как они это делают вечером, или даже больше, мы с этим справимся без дополнительных усилий. В любом случае мы следим за пропускной способностью сети, при необходимости готовы применить оперативные меры по расширению сетевых каналов передачи данных», — сообщил он.

При строительстве сетей федеральные операторы рассчитывали, что нагрузка на них может быть выше среднестатистической, объясняет гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов: «Могут быть узкие места, где с нагрузкой операторы не справляются, например в загородных поселках или удаленных районах города. По возможности лучше пользоваться проводной сетью, подключать телефоны к Wi-Fi, потому что пропускная способность этого канала выше», — советует он.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: Интернет, «Ростелеком», интернет-провайдеры, операторы связи
Материалы по теме
Эксперты назвали самые распространенные угрозы для россиян в интернете
Технологии и медиа
ИТ-эксперты предупредили об активности интернет-мошенников на фоне вируса
Общество
Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter