Интернет-провайдеры рассказали о росте нагрузки на сети
Потребление проводного интернета в последние дни увеличилось на 10–30%, выросло и число традиционных голосовых звонков. Операторы пока не зафиксировали сбоев в работе интернета и считают, что сети справятся с нагрузкой
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
За неделю с 23 по 29 марта объем потребления трафика фиксированной связи вырос на 10–30% по сравнению с другими рабочими днями 2020 года, рассказали РБК представители крупнейших операторов фиксированной связи — «Ростелекома», «Транстелекома», «Акадо Телекома» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).
Интернет-трафик постепенно увеличивается за счет абонентов, вынужденных находиться дома, а также из-за появления новых потребителей, которые переходят с мобильного интернета на проводной, пояснила РБК руководитель пресс-службы «Акадо Телекома» Светлана Белых. Она уточнила, что 25 марта дневной трафик (с 12:00 до 18:00) вырос на 23% по сравнению с предыдущей неделей, а 30 марта — еще на 12%.
По словам представителя МТС Алексея Меркутова, с 16 марта трафик фиксированной связи вырос на 30% в Москве и области по сравнению с рабочими днями в этом году. Наибольшая нагрузка приходится на дневное время с 12 до 16 часов, а также вечернее, после 19:00. Необычный рост трафика оператор отмечает в социальных сетях и мессенджерах — почти в четыре раза. Доля трафика соцсетей и мессенджеров в общем объеме переданных данных за последние дни увеличилась почти вдвое — до 18%.
Директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании Wifire (входит в «МегаФон») Андрей Егоров утверждает, что в конце прошлой недели в России потребление дневного трафика увеличилось на 40% в городах зоны покрытия компании по сравнению с обычной будничной нагрузкой. Наибольший прирост был отмечен в Московском регионе — до 60%, в Мурманске, Чебоксарах и Екатеринбурге он составлял до 50%. Количество времени просмотра цифрового ТВ сравнялось с активностью в обычный выходной. «Мы видим, что дневной трафик интернета вырос, но вечерний почти не изменился», — отметил Егоров.
Несмотря на увеличившуюся нагрузку на сети, провайдеры говорят, что не наблюдают сбоев и их сети готовы к повышенному трафику. Представитель «Акадо Телекома» также отметила, что с начала марта ремонтные бригады перешли на усиленный режим работы.
По словам Андрея Егорова, у «МегаФона» сохраняется достаточный резерв емкости. «Даже если все клиенты будут пользоваться нашими сервисами в течение дня точно так же, как они это делают вечером, или даже больше, мы с этим справимся без дополнительных усилий. В любом случае мы следим за пропускной способностью сети, при необходимости готовы применить оперативные меры по расширению сетевых каналов передачи данных», — сообщил он.
При строительстве сетей федеральные операторы рассчитывали, что нагрузка на них может быть выше среднестатистической, объясняет гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов: «Могут быть узкие места, где с нагрузкой операторы не справляются, например в загородных поселках или удаленных районах города. По возможности лучше пользоваться проводной сетью, подключать телефоны к Wi-Fi, потому что пропускная способность этого канала выше», — советует он.