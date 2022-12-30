Продавцы билетов заявили о потере 30% популярных в России музыкантов

Концертная индустрия за 2022 год лишилась 30% российских артистов, большинство из которых собирали стадионные концерты. Из-за отмен и переносов концертов в этом году сервисы Ticketland и МТС Live уже вернули зрителям ₽0,5 млрд

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Российский концертный рынок в 2022 году сократился минимум на 30%, главным образом из-за отъезда артистов и запрета на выступления ряда музыкантов, большинство из которых собирали большие стадионные и клубные концерты. Такую оценку РБК дал Михаил Минин, глава «МТС Энтертейнмент» (дочерняя компания МТС, объединяющая билетные сервисы Ticketland и MTC Live, на которые приходится 23% всех продаваемых в России билетов на развлекательные мероприятия, исключая спортивные мероприятия и кино).

Кто из артистов приостановил концерты в России После начала военной операции России на Украине ряд российских артистов отменили и перенесли свои концерты и уехали из страны. Так, Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) вместе с детьми уехали в Израиль. Пугачева также начала процесс ликвидации своей последней в России компании — ООО «АБП», которое работало в области звукозаписи и издания музыкальных произведений. В Израиль уехала певица Земфира, анонсировавшая концертный тур без российских городов, а также юморист Семен Слепаков. Чулпан Хаматова уехала в Латвию. Рэпер Face (Иван Дремин, признан иноагентом) также сообщил, что уехал и больше не будет вести в России концертную деятельность. Участники группы Little Big теперь живут в США, а сама группа распалась в ноябре 2022 года. Сразу после объявления в России частичной мобилизации в сентябре певица Валерия сообщила об отмене всех сольных выступлений на ближайшее время, заявив, что в текущих обстоятельствах давать концерты неуместно. С такой же аргументацией ряд концертов отменил и Стас Михайлов. А Элджей еще в конце августа отменил осенний тур почти из 20 шоу, но официальной причиной назвал заболевание коронавирусом. С лета 2022 года ряд СМИ, включая «Фонтанку», также публиковали так называемые черные списки артистов, выступления которых запрещены в России из-за их политической позиции. Официально существование таких списков никогда не подтверждалось ни властями, ни промоутерами, однако большинство концертов попавших туда артистов действительно было отменено. Среди таких исполнителей — Валерий Меладзе, группа ДДТ (ее лидер Юрий Шевчук в августе был оштрафован за дискредитацию вооруженных сил), представлявшая Россию на «Евровидении-2021» Manizha, группа «Би-2», а также признанные иноагентами Noize MC и Oxxxymiron.

Новые имена на концертном рынке появляются, признает Минин. «Однако вырастить артиста, который сможет собирать тысячи человек на концерт, быстро не получится. Существует большая разница между тем, сколько людей слушают того или иного артиста на стриминге и сколько людей платят за билеты на его концерт. В итоге на сборы больших залов выходят единицы», — объясняет глава «МТС Энтертейнмент».

На формирование молодыми артистами нового костяка рынка потребуется от четырех до восьми лет, прогнозирует Минин. «С точки зрения количества артистов, может быть, уже в следующем году будет такое же предложение. Но вопрос в деньгах: готовы ли будут люди платить за билеты на концерт этого артиста», — добавляет собеседник РБК.

Сколько денег вернули агрегаторы за отмененные концерты Билетные сервисы МТС Ticketland и МТС Live с января по ноябрь вернули зрителям более 500 млн руб. за билеты на отмененные и перенесенные мероприятия. Лучше всего обстоит ситуация с возвратами билетов на отмененные театральные постановки, отмечает Минин. Такие возвраты обычно происходят автоматически, а сами отмены — крайне редко. Что касается концертов, «из всех заявок на возвраты по ним с начала года уже удовлетворено более 95%». В целом объем возвратов составил всего лишь 4,5% от общих продаж билетов сервисов, отмечает глава «МТС Энтертейнмент». По предварительным оценкам, Ticketland и МТС Live продали за весь 2022 год более 6 млн билетов — это на 76% больше, чем в 2021-м.

Говоря о результатах концертного рынка по итогам года, Минин отметил, что основное падение продаж пришлось на март—апрель. Тогда на фоне отказа иностранных артистов от гастролей по России, а российских — от выступлений индустрия в целом просела на 30% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. К лету отрасль постепенно начала восстановление.

Однако на уровень допандемийного 2019 года концертная индустрия, по прогнозам «МТС Энтертейнмент», не выйдет даже в 2024 году. У театральной отрасли перспективы роста более высокие. Но потери контента могут возникнуть и в этом сегменте, предупреждает Минин: «Кроме «отмены» режиссеров, «отмен» и отъездов актеров и других задействованных лиц репертуар в театрах может сократиться и из-за введения новых требований, которые заденут не только киноиндустрию (закон о запрете пропаганды ЛГБТ. — РБК)». От точных оценок по театральному сегменту Минин воздержался.

По словам Минина, на концертном рынке отсутствует единый представитель промоутеров, который бы отстаивал интересы всей отрасли. Для решения задач отрасли еще в пандемию коронавируса была создана профильная Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций, но она, по словам Минина, выполнила «минимальные задачи», чтобы отрасль не обанкротилась в моменте, но как только рынок приоткрылся, все ее участники стали преследовать свои собственные интересы. «Действующие промоутеры думают в первую очередь об интересах своего бизнеса. На мой взгляд, руководить ассоциацией на рынке должен человек, у которого уже нет бизнеса и даже собственных интересов на рынке. Это особенно важно, учитывая специфику промоутерского бизнеса, где интересы — не всегда экономические, а люди, которые работают, — зачастую очень творческие». РБК направил запрос в Ассоциацию концертно-театральных и билетных организаций.