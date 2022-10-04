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Пугачева ответила критикам фразой «были холопами, стали рабами»

Пугачева ответила на критику после поддержки Галкина и призыва признать себя иноагентом
По словам Пугачевой, она рада тому, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла». В сентябре она попросила признать ее иноагентом после появления такого статуса у ее мужа
Алла Пугачева
Алла Пугачева (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева опубликовала в «Инстаграм» (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором обратилась к своим критикам.

«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря», — написала она.

По словам Пугачевой, певице известна причина ненависти к ней. «Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — добавила артистка.

Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом
Политика
Алла Пугачёва

В сентябре певица написала пост в поддержку своего мужа, юмориста Максима Галкина, которого Минюст признал физлицом-иностранным агентом, и попросила тоже внести ее в этот реестр. Галкин с начала военной операции на Украине неоднократно осуждал боевые действия. Артистка написала, что солидарна с супругом. После этого, по данным «РИА Новости» и телеграм-канала «Осторожно, новости», в полицию поступило обращение с просьбой проверить певицу на дискредитацию армии.

С начала специальной военной операции Галкин и Пугачева с детьми уехали в Израиль; певица отмечала, что не эмигрирует, а едет лечиться и отдыхать, и в конце августа прилетела в Россию. Галкин остался за границей: он дает концерты и часть средств решил направить украинским беженцам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в сентябре говорил, что Галкину «не по пути» с Россией, так как он допускал «очень плохие» высказывания, в то время как от Пугачевой власти не слышали подобных заявлений.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Алла Пугачева Максим Галкин иноагент

Алла Пугачева

певица, актриса, продюсер, композитор

15 апреля 1949 года
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