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Лидер «Алисы» Кинчев поддержал Шевчука, Гребенщикова и Макаревича

Музыканты Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук и Андрей Макаревич (включен Минюстом в список лиц-иноагентов) сделали и продолжают делать очень много для России, заявил лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, несмотря на разногласия в мировоззрениях, он остается в приятельских отношениях с Шевчуком, и с уважением относится к Макаревичу и Гребенщикову.

«Они, на мой взгляд, для России сделали и делают значительно больше, чем все эти государственные шестерки, тявкающие по команде «фас» с экранов телевизоров. <...> И Макаревич, и Гребенщиков, и Шевчук — это тот культурный слой, который множит мощь и величие России. А привластные пиджаки только ослабляют и рушат эту мощь в своей перманентной подковерной грызне и злобе ко всем, кто думает иначе», — сказал лидер «Алисы».

С 24 февраля Россия проводит военную операцию на Украине. Шевчук, Макаревич и Гребенщиков были в числе выступавших против ее проведения.

Кинчев в то же время говорил, что хотел бы, чтобы «украинцы очнулись и поняли, что мы с ними — один народ». «Что их одурманил и использует в своих интересах трансгуманистический ЛГБТ-рейх или как они сами себя называют «постхристианская цивилизация», которой Россия вынуждена противостоять, отстаивая простые и традиционные христианские ценности», — заявил он в интервью «Комсомольской правде» в мае.

После начала боевых действий в соцсетях лидера группы «Аквариум» Гребенщикова появилось видео, на котором он исполняет антивоенный романс Александра Вертинского «То, что я должен сказать». В марте он сообщил об отмене концертов группы «до лучших времен по вполне понятным причинам». Его программу «Аэростат» убрали из эфира «Радио России».

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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в марте сообщил, что находится в Израиле, а в апреле объявил, что «концерты по стране [России], которые были запланированы на май месяц, июнь месяц», отменены. 2 сентября Минюст внес его в список иноагентов. Комментируя это, музыкант отметил, что «на службу в иностранной разведке не поступал и гонораров от них не получал».

В середине мая на лидера ДДТ Юрия Шевчука был составлен протокол по статье КоАП о дискредитации действий российских военных после концерта в Уфе 18 мая. Во время концерта он выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании Родины. Петербургский суд несколько раз отправлял дело в Уфу для устранения нарушений. 16 августа Советский суд Уфы признал Шевчука виновным по административному делу о дискредитации армии и назначил ему штраф 50 тыс. руб.

Теги
Юрий Шевчук Константин Кинчев Борис Гребенщиков Андрей Макаревич Военная операция на Украине «Алиса»
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