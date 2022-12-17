Отсутствие концертов популярных артистов увеличило спрос на детские елки

Хотя билеты на детские новогодние мероприятия в ноябре подорожали на 17% по сравнению с прошлым годом, продали их в 2,2 раза больше. Спрос на новогодние елки растет на фоне нехватки концертов популярных артистов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Средняя стоимость реализованных в ноябре билетов на детские новогодние представления в Москве оказалась на 17% выше, чем в ноябре 2021 года. Цена билета на новогоднюю елку в этом году составила в среднем 2,7 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе «МТС Энтертейнмент», объединяющем билетные сервисы Ticketland и MTC Live. Статистика учитывает только сопоставимые продажи, то есть те елки, на которые продавались билеты в последние четыре года.

Ноябрь наряду с декабрем — месяцы, на которые традиционно приходятся основные продажи билетов на новогодние детские представления. В этом году на ноябрь, по предварительной оценке сервисов «МТС Энтертейнмент», придется около 38% от всех проданных в этом году в этой категории билетов (для сравнения, в октябре — 6%). Динамика спроса говорит о том, что потребители вновь, как и до пандемии, возвращаются к привычке покупать билеты заранее. В 2021-м в октябре и ноябре была продана лишь треть всех купленных билетов на детские представления, а оставшиеся 64% были реализованы только в декабре, накануне самих елок. В 2019 году больше половины билетов были проданы до декабря: 20% в октябре и 37% — в ноябре.

Число купленных билетов на новогодние детские мероприятия в ноябре 2022 года, по данным сервисов «МТС Энтертейнмент», превысило показатель 2021 года в 2,2 раза. С результатами 2019 года продажи сопоставимы: они на 6% ниже в штуках, но на 7% выше в деньгах. Точные цифры продаж в компании не приводят, однако отмечают, что речь идет «о сотнях тысяч билетов».

Количество детских новогодних мероприятий по сравнению с прошлым годом на сервисах «МТС Энтертейнмент» увеличилось незначительно, хотя по сравнению с 2020 годом, на который пришелся пик коронавирусных ограничений, этот показатель вырос на 40%. Однако до уровня 2019 года количество мероприятий пока не дошло: разница составляет 15%. В компании обращают внимание, что именно на 2019 год пришелся «пик спроса и предложения, а билеты на многие новогодние мероприятия были раскуплены уже в октябре».

Какие «елки» пользуются наибольшим спросом В топ-5 детских новогодних мероприятий по продажам, по данным Ticketland и MTC Live, в 2022 году вошли «Кремлевская елка», мероприятия в Crocus City Hall, «Елка в храме Христа Спасителя», представления в Цирке на проспекте Вернадского и «Киноелка на Мосфильме» (цифры в пресс-службе не приводят). РБК направил запросы организаторам этих мероприятий. Одна из самых популярных тем для мероприятий — «Щелкунчик». На витринах «МТС Энтертейнмент» насчитывается 117 новогодних событий с таким названием: 58 балетов и 59 новогодних сказок для детей. Из них 49 мероприятий пройдет в Москве, 30 мероприятий — в Санкт-Петербурге и еще 38 мероприятий — в других регионах России. Часть организаторов российских представлений «обращаются к западным проектам и сюжетам», отмечают в «МТС Энтертейнмент». Например, представлений по сюжетам мультфильма «Холодное сердце» в продаже уже более четырех.

Представитель оргкомитета проекта «Киноелка на Мосфильме» подтвердил РБК, что в этом году спрос на это мероприятие выше, чем в прошлые сезоны, однако отметили, что цены на билеты не меняются уже несколько лет подряд. Комментируя общую ситуацию с детскими развлекательными мероприятиями в этом году, собеседник РБК обратил внимание на неравномерность спроса и «очень волнообразную кривую спроса». «Тем не менее мы идем к точке полных продаж», — отмечает представитель «Киноелки».

Представитель Crocus City Hall также подтвердил РБК, что текущий сезон продаж новогодних спектаклей и шоу проходит «с повышенным интересом публики» по сравнению с прошлым годом. В компании ожидают «ощутимый подъем продаж» накануне проведения мероприятий: «Условия пандемии так или иначе сказались на поведении покупателей, зрители стараются планировать поход ближе к дате мероприятий», — объясняют в Crocus.

Рост и цен, и спроса на новогодние елки указывает на восстановлении оборотов отдельных сегментов рынка развлечений после пандемийных запретов, считает глава информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. Причем это восстановление «могло бы быть и заметнее, если бы не известные политические события», отмечает эксперт. «Очевидно, идет также речь о перераспределении продаж между сегментами — с большой вероятностью граждане покупают билеты на елки вместо концертов «выпавших» зарубежных и отечественных звезд», — считает Сафронов.