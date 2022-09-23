Певица Валерия отменила концерты из-за «новой реальности»

Певица Валерия (Фото: Елена Майорова / Global Look Press)

Певица Валерия отменила концерты и предложила подождать лучших времен. Об этом она написала в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Со вчерашнего дня мы живем в другой реальности, и я не могу заставить себя, забыв обо всем на свете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее и не буду пока их планировать в ближайшее время», — сказала она.

Валерия объяснила, что музыка призвана дарить радость и веселье, а в нынешних обстоятельствах это «не очень уместно».

«Я очень надеюсь, что весна 2023 года принесет нам радость, мир и покой, и юбилейный концерт состоится. А пока прошу отнестись к моему решению с пониманием», — подытожила певица.

Артистка сообщила об отмене концертов на следующий день после того, как президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России из-за военных действий на Украине.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По заявлению министра обороны Сергея Шойгу, под призыв попадут 300 тыс. человек, которые отслужили в армии, имеют боевой опыт и военно-учетную специальность. Участия в военных действиях смогут избежать студенты очной формы обучения и срочники, а также другие категории мужчин.