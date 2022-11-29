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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Технологии и медиа ,  
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Маск сообщил об угрозах удалить Twitter из AppStore

Маск: Apple пригрозила удалить Twitter из AppStore без объяснения причин
Маск подверг критике 30% комиссию в AppStore сообщив затем, что Apple пригрозила ему удалением Twitter из ее магазина приложений. Он спросил главу корпорации: «Что происходит?»
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Корпорация Apple пригрозила, что уберет соцсеть Twitter из своего магазина приложений AppStore, сообщил предприниматель Илон Маск. Он указал, что причину в компании не пояснили.

По словам Маска, Apple также приостановила почти всю рекламу в Twitter, поинтересовавшись, не выступает ли таким образом корпорация против свободы слова. Он обратился к исполнительному директору Apple Тиму Куку со словами «что происходит?» и опубликовал мем, в котором говорилось, что бизнесмен скорее согласится на войну с корпорацией, чем на комиссию.

Предприниматель также в нескольких твитах обратил внимание на то, что Apple взимает комиссию со всех платежей в AppStore в размере 30%.

О проблемах Twitter c рекламодателями писала Financial Times, ее источники в отрасли рассказали, что после массовых увольнений сотрудников социальной сети многие крупные рекламодатели столкнулись с проблемами и решили приостановить траты в Twitter. Они не могли запустить новые рекламные кампании и отследить эффективность старых. Топ-менеджер одного их крупнейших рекламных агентств заявил газете, что ситуация является уникальной: «Суматоха, ущерб — ничего подобного раньше не случалось. Никогда». Другой источник рассказал, что Маск лично звонил рекламодателям, убеждая их не сокращать инвестиции.

При этом, по данным Маска, в Twitter растет число проведенного пользователями времени, динамика прироста новых регистраций растет. Он спрогнозировал, что за год-полтора число пользователей соцсети в месяц достигнет миллиарда.

Критиковал комиссию Apple и основатель Telegram Павел Дуров, он назвал корпорацию монополистом. «Я надеюсь, что регуляторы в Евросоюзе, Индии и других странах начнут принимать меры до того, как Apple разрушит еще больше мечтаний и раздавит еще больше предпринимателей налогом, который выше любого НДС, взимаемого государством», — подчеркнул он. В ФАС России указали в июле, что Apple нарушила антимонопольное законодательство и «злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Илон Маск Twitter Apple AppStore
Новогодний Миллиард
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Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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