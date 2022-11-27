Маск спрогнозировал достижение Twitter миллиарда пользователей в месяц

Согласно статистике, пользователи Twitter проводят в соцсети больше времени, чем прежде, а число новых регистраций превышает показатели прошлого года, написал Маск. Многие рекламодатели при этом сократили расходы на Twitter

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Число пользователей соцсети Twitter может достичь миллиарда человек в месяц в течение полутора лет, допустил предприниматель Илон Маск. Он заявил об этом в Twitter.

Маск опубликовал слайды с внутренней презентации для сотрудников, в ней анонсируется появление новой версии соцсети — Twitter 2.0 The Everything App, с функциями защищенной переписки, длинных твитов и др.

Согласно презентации, в середине ноября число регистраций новых пользователей в день достигло 2 млн, что на 66% больше показателей за аналогичную неделю прошлого года. Кроме того, по данным бизнесмена, среди пользователей выросло число проведенного времени в соцсети, составив 8 млрд активных минут ежедневно за последнюю неделю, а уровень «языка ненависти» находится на уровне конца прошлого года.

Публикацию Маска прокомментировал автор книг по психологии Джордан Питерсон, посчитав, что «так выглядит провал». «Думаю, я вижу перспективу достижения миллиарда [пользователей] ежемесячно через 12–18 месяцев», — написал он.

Маск 28 октября закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и лично возглавил компанию. В начале ноября работы лишилась половина сотрудников, в середине ноября бизнесмен направил оставшимся ультиматум, указав на необходимость быть «хардкорными» и работать «долгие часы работы с высокой интенсивностью», несогласные должны были уволиться. Многие сотрудники решили «не делать самого богатого человека в мире еще богаче» и уволиться, не рискуя здоровьем и личной жизнью, произошел их массовый исход, писали CNN и Reuters.

Массовые увольнения вызвали сомнения у крупных рекламодателей, столкнувшихся с проблемами при запуске новых рекламных кампаний и аналитике старых, Маск лично связывался с некоторыми из них, чтобы заверить в контроле над ситуацией.