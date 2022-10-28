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Telegram отключил платные посты для пользователей iOS по требованию Apple

Дуров: Telegram отключил платные посты для пользователей iOS по требованию Apple
«Телеграм» отключил для пользователей iOS функцию платных постов, которая заработала накануне. Apple была недовольна тем, что создатели контента не платили 30-процентную комиссию
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Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

«Телеграм» по требованию Apple отключил возможность публиковать платные посты для пользователей iOS, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Эта функция в «Телеграме» появилась вчера. Чтобы опубликовать платный пост, пользователь должен подключить верифицированный бот Donate, который ранее использовался для пожертвований авторам и подписки на приватные телеграм-каналы. Сервис официально не имеет отношения к команде «Телеграма», его разрабатывает сторонняя компания.

По словам Дурова, после подключения новой функции руководство Apple обратилось к команде «Телеграма» с претензией, что создатели контента монетизируют контент, но не платят Apple 30-процентную комиссию с заработанного. «Поскольку Apple полностью контролируют свою экосистему, у нас не было иной альтернативы, кроме как отключить такие платные посты на устройствах iOS», — сообщил Дуров.

Он отметил, что действия Apple — лишь очередной пример того, как «монополия стоимостью в триллион долларов злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке за счет миллионов пользователей, которые хотят монетизировать свой контент».

«Я надеюсь, что регуляторы в Евросоюзе, Индии и других странах начнут принимать меры до того, как Apple разрушит еще больше мечтаний и раздавит еще больше предпринимателей налогом, который выше любого НДС, взимаемого государством», — заявил основатель «Телеграма».

Дуров ранее неоднократно обвинял Apple в монополии из-за комиссии в 30% в магазине приложений. А в июле Apple в нарушении антимонопольного законодательства обвинила ФАС. По версии ведомства, компания «злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS». Там указали, что Apple не разрешает разработчикам «информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store» и использовать другие способы оплаты. В ФАС добавили, что оборотный штраф компании назначат после административного расследования.

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