ФАС обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

Дело против компании открыли еще осенью прошлого года. Регулятор пришел к выводу, что Apple злоупотребляет своим положением на рынке, не позволяя оплачивать покупки в приложениях за пределами App Store

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что Apple нарушила антимонопольное законодательство. По версии ведомства, компания «злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS». Там указали, что Apple не разрешает разработчикам «информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store» и использовать другие способы оплаты.

В ФАС добавили, что оборотный штраф компании назначат после административного расследования.

Антимонопольная служба начала дело против Apple еще в октябре прошлого года, после того как корпорация не выполнила выдвинутое 30 августа требование «прекратить злоупотребление на рынке» и отозвать запрет разработчикам ставить ссылки на внешние сайты для оплаты. ФАС пояснила, что приложения, где такая возможность предусмотрена, Apple не допускает в свой магазин приложений, а при оплате в App Store корпорация берет с каждого платежа комиссию 15–30%.

Еще до этого, в августе, Apple объявила о достижении соглашения с американскими разработчиками после их иска с аналогичной претензией. В сентябре суд в США вынес решение по другому иску (от создателя Fortnite — компании Epic Games), запретив Apple ограничивать для разработчиков получение оплаты за пределами App Store.

Весной 2021 года антимонопольное расследование против Apple по тем же причинам начало Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании. Летом текущего года регулятор опубликовал отчет, в котором говорилось, что Apple и Google действительно иногда ограничивают конкуренцию и что для того, чтобы исправить эту ситуацию, необходимы «вмешательства».