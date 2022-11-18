В Twitter начался массовый исход после ультиматума Маска

Маск предупредил о «долгих часах работы с высокой интенсивностью», предложив несогласным уволиться. CNN и Reuters пишут, что многие сотрудники не готовы пожертвовать здоровьем и «сделать самого богатого человека в мире еще богаче»

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После получения от бизнесмена Илона Маска ультиматума о необходимости «чрезвычайно хардкорно» работать, многие сотрудники Twitter решили уйти из компании, пишут CNN и Reuters.

Бывший менеджер Twitter, недавно покинувший компанию, назвал уход сотрудников «массовым исходом». Во внутреннем канале корпоративного мессенджера Slack многие сотрудники публиковали празднующие смайлики, намекая на решение не соглашаться на условия миллиардера, указывает телеканал.

Два сотрудника Twitter до истечения срока ультиматума рассказали CNN о намерении отклонить его из-за токсичной рабочей среды, которую создал Маск. Еще один сотрудник соцсети назвал такие условия «ударом под дых» из-за необходимости срочно принять решение, указав, что для этого требуется больше отведенных бизнесменом суток. Новое руководство Twitter обеспокоено числом намеренных уволиться и пытается убедить некоторых ценных сотрудников остаться, пишет CNN со ссылкой на источник.

«Люди не могут игнорировать публичные насмешки и увольнения других сотрудников. <...> Люди не хотят жертвовать своим психическим здоровьем и семейной жизнью, чтобы сделать самого богатого человека в мире еще богаче», — рассказал CNN недавно уволенный сотрудник Twitter, который поддерживает связь с бывшими коллегами.

В приложении Workplace Blind, которое позволяет анонимно опрашивать сотрудников по рабочим адресам электронной почты, из 180 человек о намерении уволиться заявили 42%, пишет Reuters. Четверть сотрудников сообщили о «неохотно» принятом решении остаться, и только 7% опрошенных выбрали вариант «я хардкорный» и твердо намерены остаться в компании.

Маск направил ультиматум сотрудникам Twitter вечером в среду, 16 ноября. «Чтобы создать прорывной Twitter 2.0 и добиться успеха в мире, где конкуренция становится все более жесткой, нам нужно быть чрезвычайно хардкорными», — написал он, пояснив, что это будет означать «долгие часы работы с высокой интенсивностью». Если в течение суток после получения уведомления согласие не будет получено, говорилось в письме, озаглавленном «Развилка на дороге», сотрудник в Twitter получит трехмесячное выходное пособие. Срок ультиматума истек в четверг в 17:00 по восточному времени (1:00 мск следующего дня).

После выхода из офиса вечером в четверг сотрудники Twitter получили уведомление, что офисы временно закрываются, а пропуска не будут работать до понедельника, рассказал CNN один из сотрудников соцсети. Телеканал пишет, что команда Маска уже принимала такие меры во время прошлых волн массовых увольнений из Twitter, опасаясь саботажа со стороны сотрудников.

Уже в четверг вечером версия приложения Twitter для сотрудников соцсети начала работать медленнее, рассказал Reuters один из них. Источник также предупредил, что, если в работе приложения возникнут ошибки, во многих отделах не осталось никого, кто мог бы их исправить. По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои в работе сайтов и приложений, количество сообщений о проблемах при использовании Twitter выросло с вечера четверга с примерно 15 до 1925 к утру пятницы.

Маск 28 октября закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и лично возглавил компанию. После этого он анонсировал появление «совета по цензуре», в котором будут представители «со значительно разнящимися точками зрения».

