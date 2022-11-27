FT узнала о звонках Маска покидающим Twitter из-за «хаоса» рекламодателям

Крупные рекламодатели в Twitter столкнулись с проблемами при запуске рекламных кампаний из-за большого числа уволенных сотрудников, некоторые бренды сократили или приостановили инвестиции

Илон Маск (Фото: Max Whittaker / Getty Images)

Многие крупные бренды и рекламные агентства приостановили расходы на рекламу в Twitter из-за беспокойства «особым подходом» бизнесмена Илона Маска к контролю за контентом и его решения уволить многих сотрудников соцсети. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников на рынке. Издание указывает, что ежегодный объем рекламы в соцсети достигает $5 млрд.

После нескольких волн сокращений штата Twitter, многие рекламные агентства лишились контактов с рекламным отделом соцсети, рассказали FT четыре источника. По словам одного из них, из-за нехватки персонала некоторые бренды не смогли получать обратную связь о прошедших рекламных кампаниях, а от других поступили жалобы о мешающих технических неполадках.

Топ-менеджер одного их крупнейших рекламных агентств заявил газете, что ситуация является уникальной: «Суматоха, ущерб — ничего подобного раньше не случалось. Никогда». Другой собеседник издания счел, что миллиардер «отпугивает даже тех рекламодателей, которые хотели, чтобы он добился успеха».

Маск попытался лично позвонить руководству ряда брендов, ограничивших рекламные инвестиции, «чтобы отчитать их», рассказал Financial Times высокопоставленный собеседник в отрасли. По его словам, после этого в других брендах решили сократить траты до необходимого минимума, чтобы избежать с ним конфронтации.

По данным газеты, Маск провел серию звонков и встреч, на которых попытался успокоить ведущие бренды и рекламные агентства. В одном из электронных писем, отправленном Twitter в начале ноября, бизнесмен назывался «одним из величайших инноваторов в мире», который понимает соцсеть и предлагаемый продукт как мало кто другой.

Два неназванных руководителя рекламных агентств сообщили, что Маск подробно рассказывал о работе Twitter, впечатлив своими знаниями. «Он знает больше, чем когда-либо знал [бывший исполнительный директор] Джек Дорси. Он очень глубоко погрузился в бизнес», — сказал топ-менеджер одного из ведущих рекламных агентств.

Маск 28 октября закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и лично возглавил компанию. В начале ноябре были уволены половина сотрудников, в середине ноября бизнесмен направил сотрудникам соцсети ультиматум, указав на необходимость быть «хардкорными» и работать «долгие часы работы с высокой интенсивностью», несогласные должны были уволиться. CNN и Reuters писали, что многие сотрудники компании предпочли покинуть ее, один из собеседников телеканала пояснил, что в Twitter не пожелали «сделать самого богатого человека в мире еще богаче», рискуя своим здоровьем. К концу ноября Маск пообещал больше не проводить увольнения и рассказал о желании нанять инженеров.





