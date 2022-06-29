Суд попросили вернуть российский Forbes прежнему владельцу

Конкурсный управляющий одной из компаний прежнего владельца Forbes просит суд признать сделку по продаже в 2018 году журнала недействительной: нынешний собственник заплатил за издание меньше его номинальной стоимости

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Конкурсный управляющий одной из компаний прежнего владельца Forbes Александра Федотова обратилась в суд с просьбой признать сделку по продаже в 2018 году журнала недействительной.

Заявление о признании недействительной сделки по продаже в 2018 году компанией Александра Федотова российской версии Forbes Магомеду Мусаеву было опубликовано в Едином реестре сведений о банкротстве, как обнаружил РБК, еще весной этого года.

Сама сделка состоялась 30 августа 2018 года: тогда ООО «ФАФ Медиа», учредителем которого является Федотов, продало Мусаеву 95 обыкновенных и 5 привилегированных акций АО «АС Рус Медиа», компании-издателя Forbes в России. Номинальная стоимость каждой акции — 689,5 тыс. руб., соответственно, их общая номинальная стоимость — почти 69 млн руб.

С 2021 года ООО «ФАФ Медиа» проходит процедуру банкротства. Конкурсная управляющая компании Валентина Чупринская в разговоре с РБК объяснила обращение в суд тем, что «продажа акций ниже рыночной стоимости» в условиях отсутствия иного имущества потенциально может нарушить права кредиторов». Какой именно была сумма сделки, Чупринская не назвала, однако отметила, что акции АО «АС Рус Медиа» были проданы ниже их и рыночной, и номинальной стоимости».

Директор по развитию российского Forbes Дмитрий Озман, в свою очередь, назвал исковое заявление «очередным последствием того, что Федотов в один момент просто бросил свои компании, не разрешив вопросы с кредиторами», из-за чего «все они находятся сейчас в банкротстве». Для удовлетворения заявления оснований нет, уверен Озман. Федотов на отправленные ему вопросы не ответил.

Конкурсный управляющий просил в качестве обеспечительных мер запретить Мусаеву распоряжаться акциями «АС Рус Медиа», но Арбитражный суд Москвы уже дважды — 31 мая и 2 июня — отказывал в ходатайствах, объясняя это тем, что такие обеспечительные меры «нарушают баланс интересов участвующих в деле лиц».

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Доказать недействительность договора купли-продажи акций будет сложно, особенно если суд не будет убежден в заинтересованности или фактической аффилированности продавца и покупателя, считает партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Екатерина Токарева. Оспорить сделку можно только при условии, что целью продажи акций было причинение вреда кредиторам, вред фактически был причинен, а другая сторона сделки (то есть Мусаев) знала об этой цели. При этом управляющему придется доказать, что отклонение договорной стоимости акций от рыночной было существенным, явным и очевидным для всех участников сделки. Суды в данном случае зачастую применяют критерий кратности: договорная цена должна быть занижена в два или более раза по сравнению с рыночной, отметила Токарева.

Покупку российского Forbes в 2018 году Мусаев объяснял тем, что «проекту оказался необходим собственник без конфликта интересов, который сможет гарантировать независимую редакционную политику», а американская Forbes Media, владелец лицензии, «видела таким человеком» именно Мусаева». Сумма и детали сделки тогда не раскрывались. Мусаев лишь отмечал, что 100% АО «АС Рус Медиа» (на момент сделки компания также издавала и журнал «ОК!», который позже купил Эмин Агаларов) он приобрел на собственные средства.

Сделка проходила на фоне конфликта между прежним владельцем Forbes — Александром Федотовым — и редакцией. Летом 2018 года из печатного номера журнала была изъята статья о бизнесе братьев Магомедовых. Журналисты обратились с жалобой прокуратуру, на что Федотов ответил сменой главного редактора. За этим последовала вторая жалоба в прокуратуру из-за просроченных выплат зарплаты.

После продажи Forbes Федотов как индивидуальный предприниматель в 2019 году был признан банкротом, Арбитражный суд Москвы в его отношении ввел процедуру реализации имущества. Общая кредиторская задолженность Федотова на тот момент превышала 600 млн руб.

Весной 2021 года были проданы пять принадлежавших Федотову участков на Рублевке. Имущество за 600 млн руб. купила Анна Александровна Светакова — совладелица издательства Ивана Лимбаха и полная тезка и однофамилица бывшего члена 1-го органа контроля банка «Абсолют». Владелец группы «Абсолют» Александр Светаков был в числе кредиторов Федотова и требовал с него 7,6 млн руб. В июле 2021 года Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве Федотова.