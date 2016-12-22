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Налоговики вновь заблокировали счета издателя Forbes
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Налоговики вновь заблокировали счета издателя Forbes
Технологии и медиа, 00:06
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Налоговики вновь заблокировали счета издателя Forbes
Медиагруппа ACMG Александра Федотова, выпускающая, в частности, Forbes и L’Officiel, в очередной раз своевременно не уплатила налоги. В конце июня ФНС арестовала счета сразу нескольких юрлиц группы в СМП Банке и «ФК Открытие»
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Операции по счетам АО «АС Рус Медиа», компании-учредителя и издателя российской версии Forbes, приостановлены с 28 июня 2018 года, следует из информации на сайте ФНС (*.pdf).

В системе информирования банков о состоянии обработки​ электронных документов указано, что в конце июня были вынесены восемь решений о приостановке операций. Эти решения были отправлены в кредитные организации с банковскими идентификационными номерами (БИК) 044525503 и 044525985. Такие БИК у АО «СМП Банк» и ПАО «Банк «ФК Открытие» соответственно.

АО «АС Рус Медиа» — одно из юрлиц медиагруппы ACMG Александра Федотова. Помимо Forbes она выпускает также журналы L’Officiel, OK!, Numero, SNC, Geo, «Gala. Биография» и др. Сейчас именно АО «АС Рус Медиа» принадлежат права и на весь контент на сайте российской версии L’Officiel, главным редактором которой является Ксения Собчак.

ФНС приостановила операции и по счетам других юрлиц ACMG. В частности, 28 июня 2018 года ФНС также приостановила операции по счетам ООО «Издательский дом «Артком Медиа», учредителя журнала SNC, в «ФК Открытие» (*.pdf) и ООО «Жалю Медиа Груп» в СМП Банке (*.pdf).

ФНС вправе блокировать счета налогоплательщика, если он систематически не платит налоги, следует из ст. 76 Налогового кодекса России. Банковский счет ФНС может заблокировать полностью или частично. При недоимке налога обычно счет блокируют в части долга, остальными средствами компания может распоряжаться в обычном режиме. Если счет заблокирован полностью, компания имеет право перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.

В ACMG подтвердили существующую задолженность перед ФНС. Финансовый департамент ACMG сейчас ведет сверку счетов с данными ФНС, после определения точной суммы задолженности в кратчайшие сроки она будет погашена, заявил РБК PR-директор группы Дмитрий Озман. Он настаивает, что приостановка операций по счетам «никак не влияет» на работу ACMG, в том числе на выплату зарплат сотрудникам и выходы журналов.

В пресс-службе СМП Банка отказались от комментариев. На запрос РБК в «ФК Открытие» на момент публикации не ответили.

ФНС не в первый раз блокирует счета юрлиц ACMG. Например, в марте 2017 года, по информации «Ведомостей», уже были приостановлены операции по счетам АО «АС Рус Медиа» в «Открытии» и Коммерцбанке. В июне 2018 года в очередной раз, как сообщал «Коммерсантъ», блокировались счета ЗАО «Арт Трейдинг Портфолио Менеджмент», некогда управляющей компании для АО «АС Рус Медиа».

Задолженности у ACMG есть не только перед ФНС, следует из базы «Электронное правосудие». 26 июня 2018 года иск к ООО «Издательский дом «Артком Медиа» на 2,7 млн руб. подало АО «Медиаскоп», юрлицо исследовательской компании Mediascope, измеряющей, в частности, аудиторию печатных изданий.

Автор: Сергей Соболев.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: Forbes , L'Officiel , ACMG , Александр Федотов
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