Представитель «Интерроса» опроверг покупку Потаниным российского Forbes

О том, что Потанин купит российский Forbes ранее сообщил Telegram-канал. Представитель «Интерроса», а также директор по развитию издания Дмитрий Озман опровергли эту информацию

Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Представитель «Интерроса» опроверг покупку российского Forbes главой «Норникеля» и президентом холдинга Владимиром Потаниным.

«Мы не комментируем слухи, тем более недостоверные», — сказал он РБК.

Директор по развитию издания Дмитрий Озман также опроверг РБК информацию о продаже журнала Потанину.

Ранее о том, что российскую версию журнала Forbes приобретет Потанин без указания источников сообщил Telegram-канал «Brief».

Владельцем журнала Forbes с сентября 2015 года был медиахолдинг ACMG, который выкупил его у немецкого издательского дома Axel Springer. Сумма сделки не раскрывалась, но, по информации источников РБК, она составила примерно $7 млн. С августе 2018 года новым владельцем российской версии журнала Forbes является бизнесмен и президент фонда Global Venture Alliance Магомед Мусаев.

С июня российский Forbes временно приостановил выпуск бумажной версии журнала в связи с уходом рекламодателей и удорожанием производства, сообщал Озман.

Он уточнял, что решение о приостановке выпуска бумажной версии не связано с требованиями головного офиса Forbes или лицензией на выпуск издания. Кроме того, по его словам, владелец Forbes Russia «АС Рус Медиа» выделит коммерческие подразделения издания в самостоятельные бизнес-юниты, «как это реализовано во многих медийных холдингах».

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После начала российской спецоперации на Украине Потанин стал расширять свой бизнес. В частности, он приобрел Росбанк у французской Societe Generale и 35-процентную долю в Тинькофф Банке.

Олег Тиньков в интервью The New York Times рассказал, что его заставили продать долю в банке «за копейки» после публикации поста с критикой военной операции на Украине. Основатель банка утверждал, что Потанин заплатил ему не более 3% реальной стоимости доли.

«Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — сказал Потанин, комментируя оценку суммы Тиньковым.