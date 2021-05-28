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Технологии и медиа ,  
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Бывший издатель российской версии Forbes лишился недвижимости в Жуковке

Участки в элитном поселке Жуковка, принадлежавшие бывшему издателю журнала Forbes Александру Федотову, купила на торгах совладелица издательства Ивана Лимбаха, полная тезка сестры миллиардера Александра Светакова
Александр Федотов
Александр Федотов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Недвижимое имущество Александра Федотова, бывшего издателя российской версии журнала Forbes, было продано на торгах, свидетельствуют материалы Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Как индивидуальный предприниматель Федотов был признан банкротом в мае 2019 года, после чего его имущество выставили на торги для погашения долгов кредиторам.

Всего на торги были выставлены пять принадлежащих Федотову участков в подмосковном поселке Жуковка на Рублево-Успенском шоссе. Их суммарная площадь — 5 тыс. кв. м, вместе с ними была продана постройка площадью 1,3 тыс. кв. м. Все это имущество Федотова за 600 млн руб. купила Анна Александровна Светакова, которая была единственным участником торгов.

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Александр Федотов

Указанный ИНН Светаковой свидетельствует о том, что ей принадлежит 40% ООО «Издательство Ивана Лимбаха», которое специализируется на выпуске книг гуманитарного профиля. Других активов у Светаковой нет. При этом она полная тезка и однофамилица бывшего члена 1-го органа контроля банка «Абсолют», указывает база СПАРК.

Этот банк ранее принадлежал нынешнему совладельцу инвестиционной группы «Абсолют» Александру Светакову, чье состояние журнал Forbes оценивает в $2 млрд. Светаков занимается и благотворительностью, в частности финансирует центр реабилитации «временно бездомных животных» «Юна». Его основала Анна Светакова — сестра миллиардера, указывал Forbes.

РБК направил запрос Александру Федотову, Анне Светаковой и представителю издательства Ивана Лимбаха. Арбитражный управляющий Александра Федотова сообщил РБК, что не располагает сведениями о родственных отношениях покупательницы «с иными лицами».

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Российскую версию журнала Forbes Федотов продал в 2018 году президенту фонда Global Venture Alliance Магомеду Мусаеву на фоне конфликта с редакцией из-за снятого материала. Другие журналы своей медиагруппы ACMG — Geo и SNC — Федотов закрыл после того, как лишился прав на выпуск Forbes.

Суммарно Федотов задолжал кредиторам больше 640 млн руб., среди них был и владелец группы «Абсолют» Александр Светаков — он требовал с бывшего владельца Forbes 7,6 млн руб.

Федотов и Светаков — давние бизнес-партнеры, знакомые с начала 2000-х годов: в частности, бизнесмены до сих пор являются соучредителями некоммерческого партнерства «Жуковка XXI» в Одинцовском районе. В 2016 году Федотов вместе со Светаковым запускал журнал L’Officiel Voyage Russia, но вскоре медиагруппа Федотова ACMG утратила контроль над изданием. Светаков объяснял это тем, что у него с Федотовым «разные взгляды на ведение бизнеса и развитие журнала».

Автор
Елизавета Ефимович
Александр Федотов Forbes Абсолют торги банкрот Подмосковье
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