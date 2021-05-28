Бывший издатель российской версии Forbes лишился недвижимости в Жуковке

Участки в элитном поселке Жуковка, принадлежавшие бывшему издателю журнала Forbes Александру Федотову, купила на торгах совладелица издательства Ивана Лимбаха, полная тезка сестры миллиардера Александра Светакова

Александр Федотов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Недвижимое имущество Александра Федотова, бывшего издателя российской версии журнала Forbes, было продано на торгах, свидетельствуют материалы Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Как индивидуальный предприниматель Федотов был признан банкротом в мае 2019 года, после чего его имущество выставили на торги для погашения долгов кредиторам.

Всего на торги были выставлены пять принадлежащих Федотову участков в подмосковном поселке Жуковка на Рублево-Успенском шоссе. Их суммарная площадь — 5 тыс. кв. м, вместе с ними была продана постройка площадью 1,3 тыс. кв. м. Все это имущество Федотова за 600 млн руб. купила Анна Александровна Светакова, которая была единственным участником торгов.

Указанный ИНН Светаковой свидетельствует о том, что ей принадлежит 40% ООО «Издательство Ивана Лимбаха», которое специализируется на выпуске книг гуманитарного профиля. Других активов у Светаковой нет. При этом она полная тезка и однофамилица бывшего члена 1-го органа контроля банка «Абсолют», указывает база СПАРК.

Этот банк ранее принадлежал нынешнему совладельцу инвестиционной группы «Абсолют» Александру Светакову, чье состояние журнал Forbes оценивает в $2 млрд. Светаков занимается и благотворительностью, в частности финансирует центр реабилитации «временно бездомных животных» «Юна». Его основала Анна Светакова — сестра миллиардера, указывал Forbes.