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Владельцем российского Forbes стал зять экс-главы Дагестана
Технологии и медиа, 15:53
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Владельцем российского Forbes стал зять экс-главы Дагестана
Новым владельцем российского журнала Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев, который подтвердил РБК факт совершения сделки. До сделки журнал издавала медиагруппа ACMG Александра Федотова
Магомед Мусаев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

О том, что у российского Forbes сменился владелец, РБК рассказали три источника, близкие к изданию. По словам двух источников РБК, новый собственник — бизнесмен Магомед Мусаев. Ранее «Коммерсантъ» называл Мусаева зятем экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Позднее сам Мусаев подтвердил РБК факт совершения сделки.

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До сделки журнал издавала медиагруппа ACMG. Владелец медиахолдинга Александр Федотов на момент публикации материала не ответил на запрос РБК. Мусаев пообещал ответить РБК в течение ближайшего времени. ​

Владельцем журнала Forbes медиахолдинг ACMG стал в сентябре 2015 года, выкупив его у немецкого издательского дома Axel Springer. Расстаться с активом последний был вынужден после изменений в законодательстве в 2014 году — с 2016-го иностранцам запрещается владеть более 20% в российских СМИ. В рамках сделки ACMG также получил и другие издания — ОК! , Geo, GEOлёнок, «Gala Биографя» и портал finanz.ru. Сумма сделки не раскрывалась, но, по информации источников РБК, она составила примерно $7 млн. Как рассказывал в интервью РБК Александр Федотов, сразу после сделки активы он приобретал на собственные средства и для покупки кредит не привлекался. «Мы не будем вмешиваться в редакционную политику Forbes, но мы хотим, чтобы он был журналом про бизнес и экономику, — отмечал Федотов. — В России он немного чересчур политизирован. Мы будем стараться писать о том, что интересно нашим читателям. Я уверен, что политика их интересует в меньшей степени».

Магомед Мусаев родился 13 июня 1963 года в Дагестане. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова (2000). Работал в комитете молодежных организаций СССР, затем возглавлял Российско-арабский университет (Москва). Входил в комиссию по архитектурно-планировочному развитию, реконструкции и застройке ВВЦ, которую возглавлял мэр Москвы Юрий Лужков. В 1998 году стал первым замгендиректором ВВЦ, в 2004 году — гендиректором. Тогда же «Коммерсантъ» указывал, что Мусаев — зять Рамазана Абдулатипова.

В 2009 году Мусаев был снят с должности гендиректора ВВЦ. Как писала газета «Коммерсантъ», его отставка была связана с желанием федеральных властей контролировать проект реконструкции центра. В 2010 году Генпрокуратура завершила проверку деятельности старого руководства ВВЦ, установив, что из-за незаконной сдачи павильонов выставки в аренду коммерческим структурам бюджет в 2007–2009 годах потерял более 1 млрд руб. Обращения в следственные органы с заявлением о возбуждении уголовных дел из прокуратуры не последовало. После отставки Магомед Мусаев начал работу в структуре мэрии Москвы, откуда ушел после отставки Юрия Лужкова. Позднее возглавлял исполком совета при президенте Дагестана, который курирует вопросы «ускоренного инновационного развития республики и привлечения инвестиций в экономику».

Авторы: Мария Истомина, Ирина Парфентьева, Юлия Сапронова.
Теги: Forbes
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