Владельцем российского Forbes стал зять экс-главы Дагестана

Новым владельцем российского журнала Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев, который подтвердил РБК факт совершения сделки. До сделки журнал издавала медиагруппа ACMG Александра Федотова

Магомед Мусаев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

О том, что у российского Forbes сменился владелец, РБК рассказали три источника, близкие к изданию. По словам двух источников РБК, новый собственник — бизнесмен Магомед Мусаев. Ранее «Коммерсантъ» называл Мусаева зятем экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Позднее сам Мусаев подтвердил РБК факт совершения сделки.

До сделки журнал издавала медиагруппа ACMG. Владелец медиахолдинга Александр Федотов на момент публикации материала не ответил на запрос РБК. Мусаев пообещал ответить РБК в течение ближайшего времени. ​

Владельцем журнала Forbes медиахолдинг ACMG стал в сентябре 2015 года, выкупив его у немецкого издательского дома Axel Springer. Расстаться с активом последний был вынужден после изменений в законодательстве в 2014 году — с 2016-го иностранцам запрещается владеть более 20% в российских СМИ. В рамках сделки ACMG также получил и другие издания — ОК! , Geo, GEOлёнок, «Gala Биографя» и портал finanz.ru. Сумма сделки не раскрывалась, но, по информации источников РБК, она составила примерно $7 млн. Как рассказывал в интервью РБК Александр Федотов, сразу после сделки активы он приобретал на собственные средства и для покупки кредит не привлекался. «Мы не будем вмешиваться в редакционную политику Forbes, но мы хотим, чтобы он был журналом про бизнес и экономику, — отмечал Федотов. — В России он немного чересчур политизирован. Мы будем стараться писать о том, что интересно нашим читателям. Я уверен, что политика их интересует в меньшей степени».

Магомед Мусаев родился 13 июня 1963 года в Дагестане. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова (2000). Работал в комитете молодежных организаций СССР, затем возглавлял Российско-арабский университет (Москва). Входил в комиссию по архитектурно-планировочному развитию, реконструкции и застройке ВВЦ, которую возглавлял мэр Москвы Юрий Лужков. В 1998 году стал первым замгендиректором ВВЦ, в 2004 году — гендиректором. Тогда же «Коммерсантъ» указывал, что Мусаев — зять Рамазана Абдулатипова.

В 2009 году Мусаев был снят с должности гендиректора ВВЦ. Как писала газета «Коммерсантъ», его отставка была связана с желанием федеральных властей контролировать проект реконструкции центра. В 2010 году Генпрокуратура завершила проверку деятельности старого руководства ВВЦ, установив, что из-за незаконной сдачи павильонов выставки в аренду коммерческим структурам бюджет в 2007–2009 годах потерял более 1 млрд руб. Обращения в следственные органы с заявлением о возбуждении уголовных дел из прокуратуры не последовало. После отставки Магомед Мусаев начал работу в структуре мэрии Москвы, откуда ушел после отставки Юрия Лужкова. Позднее возглавлял исполком совета при президенте Дагестана, который курирует вопросы «ускоренного инновационного развития республики и привлечения инвестиций в экономику».