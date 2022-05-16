Российский Forbes с июня приостановит выпуск бумажной версии журнала

В издании приостановку выпуска бумажной версии объяснили уходом большинства рекламодателей и удорожанием производства. При этом там отвергли, что ситуация как-то связана с требованиями головного Forbes или лицензией

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Российский Forbes с июня временно приостановит выпуск бумажной версии журнала в связи с уходом рекламодателей и удорожанием производства. Об этом РБК сообщил директор директор по развитию издания Дмитрий Озман.

«Forbes Russia временно, с июня 2022 года, приостанавливает выпуск бумажной версии журнала. Это связано с тем, что большинство рекламодателей, размещавшихся в печати, приостановили свою деятельность, а стоимость производства значительно выросла. Мы возобновим выпуск журнала по мере улучшения экономической конъюнктуры», — сказал он.

Кроме того, по его словам, владелец Forbes Russia «АС Рус Медиа» выделит коммерческие подразделения издания в самостоятельные бизнес-юниты, «как это реализовано во многих медийных холдингах». «Данное решение позволит нам эффективнее приспосабливаться к меняющейся ситуации и оперативнее реагировать на экономические вызовы текущего времени. При этом сайт и редакция, видео Forbes Russia продолжит деятельность в прежнем режиме», — добавил Озман.

Головной Forbes на запрос РБК не ответил.

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