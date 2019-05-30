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Технологии и медиа ,  
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Суд признал бывшего владельца российского Forbes банкротом
Индивидуальный предприниматель Александр Федотов, которому до августа 2018 года принадлежала российская версия журнала Forbes, признан банкротом. Своим кредиторам Федотов задолжал свыше 600 млн руб.
Александр Федотов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Арбитражный суд Москвы в четверг, 30 июня, рассмотрел заявление индивидуального предпринимателя Александра Федотова о его несостоятельности. Федотов как ИП признан банкротом, в его отношении введена процедура реализации имущества, передает из зала суда корреспондент РБК.

Дата рождения и ИНН истца свидетельствуют о том, что речь идет о бывшем владельце российской версии Forbes.

Как индивидуальный предприниматель Александр Федотов был зарегистрирован в Москве в феврале 2009 года, свидетельствуют данные ЕГРИП. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества, деятельность в области права и бухгалтерского учета. С сентября 2017 года Федотов в статусе ИП управляет принадлежащим ему ЗАО «Арт трейдинг портфолио менеджмент». Это ЗАО выступало управляющей компанией других юрлиц, связанных с Федотовым. В том числе «Арт трейдинг портфолио менеджмент» ранее выполняла функции управляющей компании АО «АС Рус Медиа», издателя Forbes.

С заявлением о своей несостоятельности в марте этого года в суд обратился сам Федотов. В качестве причины банкротства тогда была указана «невозможность ИП погасить 381 млн руб. задолженности перед Silosso Co. Ltd».

Общая кредиторская задолженность Федотова на данный момент превышает 600 млн руб., сообщила в четверг в суде представитель бизнесмена. Она уточнила, что у должника «нет доходов, чтобы утвердить план реструктуризации».

Федотов продал Forbes в августе 2018 года президенту фонда Global Venture Alliance Магомеду Мусаеву.

Автор: Мария Истомина
Теги: Forbes
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