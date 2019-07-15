Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!

«На мой взгляд, Эмин Агаларов — идеальный собственник с точки зрения рынка и перспектив развития журнала», — прокомментировал сделку в пятницу, 12 июля, Мусаев. У Агаларова есть активы в медиаиндустрии: под брендом «Жара» работают радиостанция и телеканал, выпускается журнал, в Баку проходит ежегодный музыкальный фестиваль. В 2016-м вместе с одним из основателей «Русского радио» Сергеем Кожевниковым первый вице-президент Crocus Group запустил канал «Твой дом» о ремонте и строительстве. Под сценическим псевдонимом Emin Агаларов, как указано на сайте Crocus Group, «выступает с концертами по всему миру».
Как изменился рынок прессы с момента запуска ОК!
В России еженедельник о знаменитостях ОК! издается с 2006 года, когда права на него получил местный офис немецкой группы Axel Springer. Рекламный рынок в целом и сегмент прессы в частности тогда были на подъеме: в 2006-м рекламные доходы издателей, согласно оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, выросли на 22% год к году, что объясняло интерес крупных зарубежных медиакомпаний к российскому рынку.
В открытых источниках самые ранние данные об аудитории OK! датируются маем-июлем 2012 года: тогда всероссийская аудитория одного номера еженедельника достигала 575 тыс. жителей крупных городов старше 12 лет.
В сентябре 2015 года из-за законодательных ограничений, запретивших иностранцам с января 2016 года владеть более 20% в компаниях — учредителях российских СМИ, Axel Springer ушла с российского рынка. Лицензию на Forbes, а также на ОК!, Geo и «Gala Биография» получил Александр Федотов.
В кризисном 2015 году рекламные доходы издателей падали уже на 25% к показателям предыдущего года. В целом сегмент прессы стал показывать отрицательную динамику с 2013 года: каждый год общая рекламная выручка снижалась минимум на 9%.
Последние доступные данные об аудитории OK! относятся к сентябрю 2017-го — февралю 2018-го, после чего издатель отказался от услуг измерителя. На тот момент всероссийская аудитория одного номера составляла 432,2 тыс. человек. Для сравнения, у телегида «7 дней» этот показатель был на уровне 2,6 млн человек, Hello! — 313,7 тыс., StarHit — 565,6 тыс.
В первом квартале 2019 года рекламные доходы издателей снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на очередные 12%, до 3,4–3,6 млрд руб.
В интернете сайт ОК! сейчас не пользуется популярностью, свидетельствуют измерения Mediascope. В мае 2019 года на десктопах ежедневная аудитория ok-magazine.ru не превышала 9,4 тыс. человек в возрасте 12–64 лет, проживающих в крупных городах, на мобильных устройствах была на уровне статистической погрешности. У сайта hellomagazine.com это были соответственно 22,1 тыс. и 19,1 тыс. человек, у 7days.ru — 85,2 тыс. и 77,9 тыс., у starhit.ru — 82,8 тыс. и 150,4 тыс.
В медиаките издания указано, что аудитория сайта ok-magazine.ru — женщины 25–44 лет, с высшим образованием, работой и «активной жизненной позицией».
Зачем журнал нужен Агаларову
Отдельно показатели журнала ОК! ни один его собственник не раскрывал. Еженедельник был по крайней мере в последние четыре года убыточным изданием, рассказывали РБК топ-менеджеры «АС Рус Медиа». Агаларов подтверждает, что издание сейчас находится в «непростой, но не критической финансовой ситуации».
«Но я верю в бренд и возможности интеграции с другими проектами медиахолдинга «Жара», — объяснил бизнесмен. — Спонсорам фестиваля «Жара» или рекламодателям журнала «Жара Magazine» наверняка будет интересно и размещение на страницах ОК!, надо только им предложить такую возможность». Уже к концу этого года ОК! может стать «еще одним успешным проектом», рассчитывает Агаларов.
Традиционные СМИ сейчас во всем мире находятся «на инвестиционной обочине», большие прибыли от продаж в рознице и рекламы — уже в прошлом, констатирует главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов. Поэтому, отмечает эксперт, массовые СМИ приобретаются крупными структурами и становятся «планово-убыточными подразделениями, обслуживающими основной бизнес».
Полезность издания для Эмина как певца не особо велика: аудитории журнала трудно понять подчеркнуто интеллигентного артиста, уважающего традиции и далекого от светского угара и эпатажа, которых эта аудитория жаждет, считает Сафронов. Однако, по его мнению, журнал будет, несомненно, полезен и для основного бизнеса Агаларовых, особенно для продвижения мероприятий «Крокус Сити Холла».