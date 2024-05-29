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Война санкций ,  
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В AliExpress заявили, что отправляют заказы в Россию в обычном режиме

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Война санкций
Накануне появились сообщения, что владелец маркетплейса Alibaba ввел ограничения для российского бизнеса и связал это с риском вторичных санкций. В AliExpress заявили, что оплата и доставка товаров работают как обычно
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Оплата товаров с AliExpress и их доставка в Россию работают в обычном режиме, сообщили РБК в пресс-службе «AliExpress СНГ».

Накануне «Коммерсантъ FM» сообщил, что владеющая маркетплейсом китайская компания Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса: перестала принимать рубли и не позволяет оформить поставку в Россию. Опрошенные изданием эксперты связали это с угрозой вторичных санкций.

В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам и поставками российскому ОПК. С тех пор наблюдаются сложности с проведением российских операций в банках Китая. Несколько финансовых организаций перестали принимать платежи от российских компаний, в том числе в юанях, бизнес пожаловался на блокировки платежей из России за поставку компонентов и наборов для сборки электроники.

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Помимо того, американские власти пригрозили Китаю санкциями за поставки России товаров двойного назначения. И Москва, и Пекин отрицают, что Китай оказывает России военную помощь.

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай заявил, что «вопросы, касающиеся расчетов, обсуждаются на уровне участников экономической деятельности» и решение проблемы есть. Ограничения со стороны США он назвал «большой глупостью и огромной ошибкой», заявив, что Вашингтон подрывает доверие к доллару.

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Александр Ситюков Александр Ситюков, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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