AliExpress в России получил прибыль из-за прощенных долгов на ₽8,4 млрд

По итогам 2023 года два юрлица AliExpress в России показали прибыль. В компании называют прибыль «виртуальной», одна из причин ее появления — прощение долгов на 8,4 млрд руб.

Cклад Aliexpress в Московской области (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Основное юридическое лицо AliExpress в России — совместного предприятия китайской Alibaba Group, российских VK, USM, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его соинвесторов — ООО «Алибаба.ком (РУ)» — в 2023 году насчитало 10 млрд руб. чистой прибыли после 11,7 млрд руб. убытков годом ранее, следует из отчета компании по РСБУ. Компания была убыточной как минимум с момента создания СП в 2019 году.

Помимо этого юрлица в сингапурский холдинг Aliexpress CIS Holding Pte. Ltd, через который партнеры владеют AliExpress в России, входит еще две компании в России: ООО «Аэр-Технологические решения» и ООО «Агрегатор-с Онлайн». Первое по итогам года показало прибыль 1,9 млрд руб. вместо 1 млрд руб. убытка в 2022-м, второе увеличило убыток с 1 млрд почти до 1,3 млрд руб.

Как AliExpress в России получил прибыль

В отчете «Алибаба.ком (РУ)» говорится, что в 2023 году компания получила прибыль в основном за счет доходов, не связанных с основной деятельностью.

Представитель пресс-службы «AliExpress СНГ» сообщил РБК, что фактически у компании и не было прибыли: «В данных «Алибаба.ком (РУ)» за 2023 год отображен бухгалтерский доход, фактически «виртуальная прибыль», образовавшаяся за счет прощения выданного в 2021 году внутреннего займа от другой компании группы». Согласно отчетности — в прошлом году компании был прощен беспроцентный заем на 5,94 млрд руб. По словам представителя, по базовым правилам бухучета и принципу двойной записи при списании обязательств их размер становится бухгалтерским доходом.

Появление прибыли связано с порядком ведения бухгалтерской отчетности по РСБУ и не является следствием улучшения бизнес-показателей, согласна руководитель направления по финансовой экспертизе консалтинговой компании НЭО Татьяна Отраднова. По ее словам, это объясняется тремя факторами: прощением беспроцентного займа на 6 млрд руб. со стороны сингапурского холдинга, восстановлением резервов по оценочным обязательствам и ростом доходов от курсовых разниц. «Из 13 млрд руб. прочих доходов почти 6 млрд руб. приходится на прощение беспроцентного займа, полученного от связанной стороны — сингапурской Aliexpress CIS Holding Pte. Ltd. По сути денег у AliExpress больше не стало — из отчетности видно, что заем уже существовал на 31 декабря 2021 года. Просто у компании пропало обязательство выплачивать 6 млрд руб. долга», — поясняет Отраднова. Кроме того, был восстановлен резерв по сомнительным долгам: из отчетности следует, что в 2022 году AliExpress зарезервировал заем, выданный в адрес компании «Агрегатор-с Онлайн» на сумму более 2 млрд руб., и в 2023 году он был погашен в полном объеме. Доходы от курсовых разниц в прошлом году составили 4,6 млрд руб., тогда как в 2022 году они принесли 1,3 млрд руб. «Возможно, внутри периода были продажи или закупки, которые были завязаны на курсы валют, и из-за колебаний курса в течение года сформировались доходы от курсовых разниц», — объясняет представитель НЭО.

Представитель «AliExpress СНГ» подчеркнул, что в соответствии с отчетностью по налогу на прибыль компания закончила 2023 год без прибыли. Он настаивает, что «Алибаба.ком (РУ)» — одно из нескольких юрлиц, которыми управляет компания, и оно «не отражает финансовые результаты платформы AliExpress как в целом, так и в России». Фактический убыток «Алибаба.ком (РУ)» указан в декларации о налоге на прибыль — это 2,6 млрд руб., сообщил он.

Почему простили долг

Структура акционеров AliExpress в России выглядит так: у Alibaba 47,85% компании, у USM — 24,3%, у VK — 15%, у РФПИ — 12,85%. Представители VK, USM и РФПИ отказались прокомментировать, почему был прощен долг. РБК направил запрос Alibaba.

По словам представителя «AliExpress СНГ», фактически это было «прощение долга самому себе в рамках юридических лиц одной компании».

Столь крупные сделки, включая беспроцентное кредитование аффилированных или связанных лиц, не могут совершаться без ведома и вопреки позиции акционеров, утверждает Дмитрий Клеточкин, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». «Если такой заем предоставлен, значит, он был одобрен акционерами, если такой долг списан, опять же крайне маловероятно, что это произошло без согласования с ними, — рассуждает Клеточкин. — Насколько понимаю, данный заем изначально представлял способ финансирования. Если бы были вопросы относительно перспектив возвращения выделенных средств, рисков невозврата, обоснованности и необходимости такого шага, они бы давно возникли и, вполне вероятно, вылились бы в корпоративный конфликт между акционерами, но этого, как понимаю, не произошло, поэтому вряд ли что-то изменится и сейчас».

Юрист и преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Владислав Чуканов отмечает, что представителям акционеров совместного предприятия могли предложить проголосовать по вопросу прощения долга на совете директоров, только если подобный вопрос требовал одобрения по уставу сингапурской материнской компании. «В зависимости от содержания учредительных документов такое одобрение могло быть получено и без голосования «за» со стороны отдельных акционеров или его представителей в совете директоров», — указывает Чуканов.

Клеточкин считает, что прощение займа не несет негативных рисков для кого-то из акционеров. По его словам, кредитование аффилированных лиц, входящих в одну холдинговую структуру, само по себе не является противозаконным и противоправным, если такие сделки совершаются не с целью отмывания денежных средств, уклонения от налогов, получения необоснованной выгоды или вывода активов, например для формирования центра убытков в рамках холдинга.

В каком состоянии бизнес AliExpress в России

Согласно отчетности, выручка «Алибаба.ком (РУ)» в 2023 году сократилась на 36% по сравнению с предыдущим годом и составила 10,5 млрд руб. В пресс-службе «AliExpress СНГ» снижение объяснили сокращением локального бизнеса и доли собственных продаж маркетплейса. В компании указали на то, что сейчас ее бизнес фокусируется на поддержке трансграничной торговли, развитии логистики и сокращении сроков доставки заказов для покупателей.

Выручка «Аэр-Технологические решения» сократилась на 8,5%, до 3,2 млрд руб., у «Агрегатор-с Онлайн» — на 12,5%, до 1,4 млрд руб. В отчете «Аэр-Технологические решения» отмечается, что в 2023 году Aliexpress CIS Holding Pte. Ltd простила ей долг на 1,22 млрд руб., а компании «Агрегатор-с Онлайн» — на 1,27 млрд руб.

Татьяна Отраднова отмечает, что на работе маркетплейса до сих пор продолжает сказываться введение антироссийских санкций. «Даже если торговая площадка готова осуществить доставку из Китая в Россию, то продавец не всегда готов принять оплату от российских банков. Карты иностранных банков есть у очень небольшого числа российских потребителей», — подчеркнула она. Еще одним фактором сокращения выручки Отраднова назвала снижение привлекательности площадки для российских покупателей: «Несмотря на то что на сайте AliExpress ассортимент шире и цены ниже, российские покупатели сталкиваются с проблемой оплаты и переключаются на местные маркетплейсы. Последние хотя и продают те же товары дороже, но выигрывают у конкурента за счет возможности быстрой доставки».

По итогам первого полугодия 2023 года «AliExpress Россия» стал единственным маркетплейсом на российском рынке, число селлеров на котором сократилось, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Точка Маркетплейсы». По подсчетам сервиса, количество продавцов на платформе сократилось на 27% год к году.

Из отчетности «Алибаба.ком (РУ)» также следует, что в 2023 году количество его сотрудников сократилось с 400 до 208 человек. В пресс-службе утверждают, что на начало 2023 года в компании работали 248 человек, а на конец года — 212. «Для крупных компаний это средний показатель текучки кадров, являющийся результатом оптимизации бизнес-процессов и перевода на аутсорсинг некоторых функций», — заявил представитель «AliExpress СНГ». Он также отметил, что данные одного из юрлиц не отражают полную численность сотрудников компании. По данным отчетности, количество сотрудников в «Агрегатор-с Онлайн» сократилось на 105 человек, до 30, а в «Аэр-Технологические решения» — на 24, до 541.

Среди основных причин сокращений — снижение розничных и оптовых продаж, отказ от существенной части складских помещений, а также автоматизация внутренних процессов, считает Отраднова. «Судя по профилю открытых вакансий, компания рекрутирует преимущественно IT-специалистов. Можно предположить, что AliExpress все больше становится IT-компанией, сопровождающей онлайн-платформу, нежели торговой площадкой в традиционном смысле», — считает она.