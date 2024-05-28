«Ъ» сообщил, что владелец AliExpress перестал принимать платежи в рублях

Alibaba перестал принимать платежи в рублях и больше не позволяет оформлять поставку в Россию. Эксперты связали это с угрозой вторичных санкций, из-за которой ранее усложнились финансовые операции для российских фирм в банках КНР

Офис Alibaba в Нанкине (Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Китайская Alibaba (владелец AliExpress) ужесточила условия для российского бизнеса: прекратила принимать рубли и не позволяет оформить поставку в Россию, сообщает «Коммерсантъ FM» со ссылкой на источники на рынке.

«С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков, но, скорее всего, Alibaba эти деньги просто вернет через несколько дней. Придется задействовать схемы с казахскими, киргизскими, армянскими картами, но не совсем понятно, как физически товар будет отправляться в Россию», — заявил эксперт на рынке маркетплейсов Артем Бобцов.

По его словам, изменения касаются не только платежной политики, но и отправки товаров, это значит, что будут задействованы «какие-то транзитные схемы», что приведет к удорожанию и потере «экономического смысла» в приобретении товаров на маркетплейсе.

Экономический эксперт Семен Новопрудский связал решение Alibaba с опасениями вторичных санкций, из-за которых возникли и другие проблемы с российскими платежами в Китае.

РБК обратился за комментарием в Alibaba.

Сложности с проведением российских операций в банках Китая наблюдаются с начала этого года. Они начались после подписания в декабре американским президентом Джо Байденом указа, согласно которому у Минфина США появились полномочия вводить меры против иностранных банков, работающих с подсанкционными лицами из России или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК).

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай в апреле сказал, что Вашингтон может ввести ограничения против Пекина, если тот продолжит поставлять товары двойного назначения в Россию, укрепляя тем самым ее ОПК.

Президент Владимир Путин, посещая Китай, заявил, что возникающие проблемы при проведении платежей в банках «обсуждаются на уровне участников экономической деятельности», решить их возможно.

Путин отметил, что санкции, принимаемые в отношении третьих лиц, нелегитимны и выходят «за рамки здравого смысла», а также наносят ущерб мировой экономике.