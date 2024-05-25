Маск сообщил о больших тратах на борьбу с попытками заглушить Starlink
Компания SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутники Starlink на Украине, заявил в Х предприниматель Илон Маск.
«Это серьезная проблема», — написал он. Так Маск ответил на пост пользователя Х о статье The New York Times на эту тему. Накануне издание сообщило, что Россия задействовала средства радиоэлектронной борьбы для замедления работы Starlink. Москва смогла подавить все системы связи, кроме спутников от SpaceX, подчеркнул Маск.
В середине мая The Washington Post со ссылкой на украинских военных сообщила о выходе из строя терминалов Starlink впервые с февраля 2022 года.
SpaceX после начала военной операции России на Украине предоставила Киеву доступ к глобальной системе спутникового интернета Starlink. По данным на февраль 2023 года, у Украины было 42 тыс. терминалов Starlink.
Маск подчеркивал, что условия предоставления услуг SpaceX запрещают использовать спутниковую связь для наступательных военных действий.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет из любой точки планеты со скоростью трафика 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G. Первый спутник сети был запущен в 2019 году.
На данный момент действуют более 5,5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли) — это примерно половина от общего числа всех активных спутников.
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