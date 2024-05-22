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Политика ,  
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Рябков назвал вбросом обвинения США в запуске Россией противоспутника

Рябков: заявления США о запуске Россией противоспутникового аппарата — это вброс
Москва выступает против размещения ударных средств на околоземной орбите, заявил замглавы МИД. Накануне в Пентагоне объявили, что Россия 16 мая запустила спутник, который может атаковать другие космические аппараты
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Обвинения Минобороны США о запуске Россией противоспутникового аппарата являются вбросом, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков, передает ТАСС. По словам дипломата, Москва выступает против размещения ударных средств на околоземной орбите.

«Я не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона. Мы всегда последовательно выступаем против размещения на околоземной орбите ударных средств», — сказал Рябков. Он сообщил, что Россия совместно с другими государствами продвигает инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе.

«Пуски космических аппаратов различного назначения, в том числе и аппаратов, которые решают задачи укрепления нашей обороноспособности, — это тоже не новость», — заключил чиновник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может прокомментировать сообщения Пентагона о выводе Россией на низкую орбиту спутника, который может быть военным, передает корреспондент РБК.

«Здесь мы действуем в соответствии с международным правом, мы ничего не нарушаем, неоднократно выступали за запрет оружия в космосе. К сожалению, эти инициативы было отвергнуты, в том числе и США», — сказал Песков.

В апреле Россия наложила вето на подготовленный США и Японией проект резолюции ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе, так как авторы отказались включить в него предложение Москвы и Пекина запретить использование любого оружия в космосе.

Зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский отметил, что США и их союзники, отказавшись от такого запрета, стремятся «наращивать собственные продвинутые неядерные космические вооружения».

В мае Совбез отклонил российский проект резолюции о предотвращении космической гонки вооружений.

Накануне представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Россия 16 мая запустила спутник, который может атаковать другие космические аппараты на околоземной орбите. Он сообщил, что на этой орбите находятся американские правительственные спутники.

Пентагон заявил о запуске Россией в космос противоспутникового аппарата
Политика
Пентагон

В ночь на 17 мая с космодрома Плесецк Воздушно-космические силы (ВКС) России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками Минобороны на борту. Ведомство регулярно выводит космические аппараты на околоземную орбиту.

В феврале ABC, The Washington Post и CNN сообщили, что американская разведка полагает, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе для применения против спутников. Несколько собеседников CNN уточнили, что пока оно находится в разработке и на орбиту не выведено.

Президент Владимир Путин в начале марта заявил, что у России нет планов размещать ядерное оружие в космосе. «Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю «якобы», потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет», — сказал он.

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Георгий Смирнов, Виктория Полякова Виктория Полякова
Сергей Рябков МИД Пентагон военный спутник гонка вооружений ВКС
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