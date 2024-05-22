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Политика ,  
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Пентагон заявил о запуске Россией в космос противоспутникового аппарата

В Пентагоне заявили, что Россия вывела на низкую околоземную орбиту спутник, который может атаковать другие спутники. На этой же орбите находятся правительственные спутники США
Пентагон
Пентагон (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Россия 16 мая запустила в космос спутник, который может атаковать другие аппараты на околоземной орбите, заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который, по нашей оценке, скорее всего, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите», — сказал он.

Райдер отметил, что на этой же орбите находятся правительственные спутники США.

Российское Минобороны сообщало о запуске с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами на борту. Это произошло в ночь на 17 мая, когда в США еще было 16 мая.

NYT узнала о планах США вывести в космос системы для атак на спутники
Политика
Фото:NASA / Getty Images

США в феврале заявили, что Россия может разместить в космосе ядерное оружие. Собеседники CNN сообщали, что разрабатываемое Москвой вооружение может поразить коммерческие и правительственные спутники на низкой орбите, создав при взрыве заряда мощную электромагнитную волну, которая выведет аппараты из строя.

Президент Владимир Путин заявлял, что у России нет планов размещать ядерное оружие в космосе, а данные об этом называл «вбросами».

В апреле Москва наложила вето на подготовленный США и Японией проекта резолюции Совета безопасности ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе, поскольку авторы документа отказались включать в него предложенную Россией и Китаем поправку. Она заключалась в запрете на использование любого оружия в космосе.

Россия в мае вынесла на голосовании в Совбезе свой вариант резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе, но он был отклонен. Среди тех, кто выступил против, был и Вашингтон.

В то же время The New York Times сообщала, что Пентагон может развернуть новое поколение наземных и космических систем, чтобы защитить свою спутниковую сеть от атак, в частности через создание помех в работе или выведения из строя космических объектов противника.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
космос спутники Пентагон
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