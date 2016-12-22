Telegram согласился передавать спецслужбам данные пользователей

Мессенджер готов раскрыть данные пользователя, которого суд назовет подозреваемым в терроризме. В компании подчеркнули, что пока такой передачи данных не было ни разу

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Мессенджер Telegram изменил свою политику конфиденциальности и согласился передавать данные о пользователях спецслужбам — при соблюдении некоторых условий. Как говорится на сайте мессенджера, Telegram может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя, если компания получит судебное решение, которое подтвердит, что пользователь является подозреваемым в терроризме.

В компании подчеркнули, что пока такой передачи данных не было ни разу. Также Telegram открыл специальный канал, в котором будет каждые полгода публиковать информацию о таком сотрудничестве со спецслужбами.

Руководитель Международной правозащитной группы «Агора», представляющей Telegram в суде, Павел Чиков, в разговоре с ресурсом «Код Дурова» заявил, что нововведения являются следствием дела ФСБ против Telegram, но подчеркнул, что это не результат переговоров с властями.

«Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие», — отметил Чиков. «Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден. Telegram предлагает свой вариант. ФСБ не предлагала ничего», — добавил он.

«Во-первых, речь идет не о переписке, а лишь об IP-адресах и номерах телефонов, а во-вторых, лишь по судебным разрешениям в каждом отдельном случае. То есть не ключи от всех чатов всех пользователей, как того хотели ФСБ и РКН», — пояснил РБК юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов, добавив, что, по его мнению, на ситуацию с блокировкой изменение правил не повлияет. ​Гайнутдинов подчеркнул, что в обновленных правилах есть обещание публиковать так называемые Transparency Reports (отчеты об открытости). «То есть мы можем рассчитывать, что когда власти попросят чью-то личную информацию, мы об этом узнаем», — сказал юрист.

Роскомнадзор рассмотрит возможность разблокировки Telegram, если мессенджер выполнит решение суда о предоставлении ФСБ ключей шифрования, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, передает ТАСС. Он отметил, что пока блокировка сервиса продолжается.

Telegram «надо не публичное заявление сделать, а обратиться в ФСБ России», — сказал Субботин, напомнив, что именно эта спецслужба обратилась в надзорное ведомство с просьбой о блокировке мессенджера. «Если ФСБ устоит или они поймут, что исполняется законодательство РФ, тогда их решение будет являться основанием для того, чтобы мы отказывались от блокирования мессенджера», — пояснил замглавы надзорного ведомства.

Главный аналитик агентства Combot, занимающегося Telegram-маркетингом, Антон Проценко отметил, что изменения в политику конфиденциальности были внесены еще две недели назад. Telegram будет выдавать только некритичные данные, и пока подобных случаев не было, отметил он.

«Telegram недавно получил почти $2 млрд ($1,7 млрд на ICO, первичном размещении монет криптовалюты или токенов, своей блокчейн-платформы TON. — РБК), что обязывает его прописывать риски чуть подробнее чем «мы обещаем не красть вашу жену». Удаление из AppStore или Google Play сейчас критично как никогда, и Telegram делает все, чтобы себя обезопасить», — считает Проценко. Например, Telegram также начал удалять каналы с пиратской музыкой и фильмами. При этом Проценко высказал мнение, что эти изменения не помогут мессенджеру в вопросе разблокировки в России.

«Почти все зарубежные компании (не только Facebook и Google, но и более мелкие) раз в полгода публикуют отчеты о запросах со стороны спецслужб, и это считается правилом хорошего тона», — сказал РБК Артем Козлюк, руководитель некоммерческой организации «Роскомсвобода» (специализируется на защите цифровых прав и анализирует реестр Роскомнадзора). «С другой стороны, такая публичность этого процесса снижает вероятность произвола со стороны спецслужб. Поэтому обновление политики конфиденциальности мессенджера вполне логично», — добавил он.

Козлюк отметил, что в новой политике конфиденциальности мессенджера «речь идет о подозрении именно в терроризме и нет слова «экстремизм», под который может попасть практически любая активность в сети». «Таким образом, значительно сокращается перечень лиц в отношении которых могут применяться какие-то санкции», — пояснил эксперт.

По его мнению, основатель мессенджера Павел Дуров принял решение изменить политику конфиденциальности в соответствии с законодательными нормами EC, в частности, регламентом по защите данных GDPR (General Data Protection Regulation — Общий регламент по защите данных, который требует от медийных компаний получать согласие от пользователей на сбор и обработку персональных данных).

В середине апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России. Причиной для такого требования стала претензия ФСБ к мессенджеру, который отказался предоставил спецслужбам ключи дешифрования сообщений пользователей. После решения суда Роскомнадзор приступил к массовым блокировкам IP-адрессов мессенджера. В надзорном ведомстве указывали, что действия руководства сервиса представляют угрозу для интересов россиян и государства, так как Telegram активно используют террористы.

В мессенджере, в свою очередь, заявляли, что выполнить требования ФСБ невозможно технически: история переписки сохраняется только на устройствах пользователей и не дублируется на серверах компании. Однако компании не удалось отстоять свою позицию в Верховном суде. В ФСБ при этом указывали, что ведомство не претендует на получения всей переписки пользователей, а лишь в тех случаях, в которых есть соответствующее решение суда.

Подобные запросы и претензии от спецслужб возникают не только к российскому мессенджеру. ​

В середине августа СМИ сообщили, что правительство США пытается заставить Facebook Inc. нарушить алгоритм шифрования в его приложении для обмена сообщениями Messenger. Это необходимо для прослушивания голосовых сообщений фигурантов уголовных дел. Источники СМИ связывали требования с расследованием дела одной из самых многочисленных уличных банд Центральной и Северной Америки.

Google во второй половине 2017 года получил около 50 тыс. запросов на предоставление пользовательских данных в отношении более 87 тыс. аккаунтов. 300 запросов были со стороны России.

Apple получила во второй половине прошлого года более 16 тыс. запросов от американских властей, эти обращения касались более 8 тыс. аккаунтов пользователей. От России в компанию поступило более 400 запросов.