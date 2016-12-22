СМИ сообщили о попытках властей США получить доступ к шифрованию Facebook

Разработчиков Facebook Messenger американский Минюст хочет вынудить изменить алгоритм шифрования сообщений, чтобы сотрудники правоохранительных органов получили доступ к голосовым посланиям пользователей, выяснил Reuters

Фото: Thomas Hodel / Reuters

Правительство США пытается заставить Facebook Inc. нарушить алгоритм шифрования в его приложении для обмена сообщениями Messenger, чтобы американские правоохранительные органы могли прослушивать голосовые послания фигурантов уголовных дел. Об этом Reuters рассказали три знакомых с ситуацией источника.

Подобный прецедент уже был, пояснили собеседники агентства, добавив, что Facebook оспаривает требования Министерства юстиции США относительно алгоритма шифрования в суде. Дело в закрытом режиме рассматривается в Калифорнии, общественности детали этого производства недоступны, добавили источники Reuters.

Во вторник, 14 августа, судья, по информации собеседников агентства, заслушал доводы по ходатайству правительства, в котором американские власти потребовали обвинить Facebook в неуважении к суду за его отказ выполнить запрос правительства относительно наблюдения за пользователями соцсети.

Facebook и американское Министерство юстиции комментировать эту информацию официально отказались.

Один из источников Reuters пояснил, что с проблемы Facebook Messenger связаны с расследованием дела банды MS-13 (Mara Salvatrucha — на сленге означает «бригада сальвадорских бродячих муравьев») — одной из самых многочисленных уличных банд Центральной и Северной Америки, которая действует не только в США, но и в Мексике, Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале.

Президент США Дональд Трамп неоднократно в своих выступлениях упоминал членов этой банды, говоря о них как о символе слабой американской иммиграционной политики. Также о представителях MS-13 глава Соединенных Штатов отзывался как о «животных».

В случае, если правительство США выиграет дело против Facebook, оно сможет использовать аналогичные аргументы, чтобы заставить переписать алгоритмы шифрования и другие популярные среди американцев мессенджеры, например, Signal (насчитывает миллиард пользователей) и принадлежащий Facebook WhatsApp (его функционал также позволяет записывать как текстовые, так и голосовые сообщения), отмечает Reuters, подчеркивая, что в итоге это может иметь серьезные последствия для компаний, которые считают себя защитниками частной жизни своих пользователей. Передаваемая ими информация больше не будет зашифрована, а сами организации станут находиться под давлением со стороны полиции и законодателей.​

Аналогичный спор между властями и компанией Telegram Messenger LLP произошел ранее в России. Он начался в прошлом году, после того, как ФСБ направила запрос в администрацию мессенджера с требованием предоставить ей ключи шифрования, чтобы получить доступ к переписке пользователей. В Telegram ответили на это отказом, назвав подобную процедуру технически невозможной из-за особенности шифрования сообщений, история которых сохраняется только на устройствах пользователей и не дублируется на серверах компании. Мессенджер после этого в России обвинили в административном правонарушении и оштрафовали на 800 тыс. руб.

После этого, в апреле, Таганский суд Москвы вынес решение о необходимости заблокировать Telegram на территории России. Такое же решение против мессенджера позже вынес и Мосгорсуд. В апреле операторы связи, по требованию Роскомнадзора, начали процедуру блокировки доступа к ресурсу.​ В июне ежедневная аудитория мобильного приложения Telegram в России после блокировки снизилась на 21% по сравнению с маем и на 23% — с апрелем, когда сервис был заблокирован. Таким образом, в итоге мессенджер потерял в стране пятую часть аудитории.