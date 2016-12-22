Telegram потерял в России пятую часть аудитории

Ежедневная аудитория мобильного приложения Telegram в России снизилась в июне на 21% по сравнению с маем и на 23% — с апрелем, когда сервис был заблокирован. Теряли пользователей в начале лета и другие популярные мессенджеры

Акция в поддержку Telegram в Москве (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В июне 2018 года мобильным приложением Telegram ежедневно пользовались в среднем 2,9 млн россиян в возрасте 12–64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, подсчитала исследовательская компания Mediascope. По сравнению с апрелем 2018 года, когда ежедневная аудитория приложения Telegram достигла исторического максимума (свыше 3,7 млн человек), падение в июне составило 23%, по сравнению с маем — 21%.

Измерять аудиторию на мобильных устройствах в таких городах Mediascope начала только с сентября 2017 года, поэтому сравнить июньские показатели с аналогичным периодом прошлого года не представляется возможным.

Как в России измеряют аудиторию на мобильных устройствах У исследовательской компании Mediascope есть собственная мобильная панель: в российских городах с населением от 100 тыс. человек отобраны, по данным на октябрь 2017 года, 1,7 тыс. человек в возрасте 12–64 лет. Это типичные жители крупных городов в выбранной возрастной группе. Специальное программное обеспечение компании RealityMine отслеживает все действия респондентов на мобильных устройствах на базе Android и iOS. Приведенные данные Mediascope отражают лишь количество человек, которые заходили в мобильные приложения Telegram и других мессенджеров. Как долго продолжалась сессия и насколько она была успешной, измеритель не фиксирует.

В середине апреля Роскомнадзор добился в суде блокировки Telegram в России: тогда Таганский районный суд Москвы признал, что зарегистрированная в Великобритании Telegram Messenger LLP, управляющая мессенджером, нарушила российское законодательство, не передав ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. После этого Роскомнадзор внес ресурсы Telegram в реестр запрещенных сайтов, и операторы связи начали их блокировать. Однако пользователь может обойти блокировку, используя VPN и прокси-сервисы.

Из-за блокировки «деградация Telegram» на разного рода устройствах составляет 10–15%, заявлял в мае в интервью «Известиям» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, у пользователей Telegram не грузятся картинки, не проходят аудио- и видеозвонки, что ведет к уменьшению числа пользователей.

То, что абсолютного максимума ежедневная аудитория Telegram достигла, по версии Mediascope, в тот месяц, когда началась блокировка сервиса, Жаров объяснял РБК «эффектом Стрейзанд»: попытка удалить информацию приводит к ее большему распространению.

РБК направил запросы в Роскомнадзор и основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой прокомментировать данные Mediascope за июнь.

Другие популярные в России мессенджеры не выиграли от блокировки Telegram, свидетельствуют измерения Mediascope. Если в мае ежедневная аудитория мобильного приложения WhatsApp выросла по сравнению с апрелем на 8%, до 14,3 млн человек, то в июне она снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 2%, до 14 млн. Не зафиксирован резкий рост пользователей и у Viber. В мае ежедневная аудитория его мобильного приложения осталась на уровне апреля, составив 9,5 млн человек, в июне снизилась по сравнению с маем на 8%, до 8,7 млн человек. Потерял в первый летний месяц пользователей и Skype.

Из пяти наиболее востребованных у россиян мессенджеров в июне положительную динамику — рост по сравнению с апрелем на 25% — продемонстрировало лишь мобильное приложение Google Chat. Но в абсолютных значениях его ежедневная аудитория пока невелика — лишь 746 тыс. человек в июне, что в разы меньше, чем у «большой тройки»: WhatsApp, Viber и Telegram.